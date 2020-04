Persistent wird von ISG als "Top 10 Sourcing Standout" in den weltweiten und amerikanischen Booming-15-Kategorien benannt

Santa Clara, Kalifornien und Pune, Indien (ots/PRNewswire) - Expertise in zusammensetzbaren digitalen Mosaiklösungen sorgt für anhaltenden Erfolg in wichtigen Branchen

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) wurde von der Information Services Group (ISG), einem der führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungshäuser, als ein "Top 15 Sourcing Standout" benannt.

Persistent gehört nach dem Global ISG Index(TM) für das 1. Quartal 2020 zu den führenden Anbietern in den Booming-15-Kategorien (Anbieter mit einem Umsatz von unter 1 Milliarde US-Dollar) sowohl global als auch für die Region Nord- und Südamerika, gemessen am jährlichen Auftragswert (ACV), der in den letzten 12 Monaten erreicht wurde.

Der ISG Index(TM) vermittelt nunmehr im 70. Quartal in Folge einen unabhängigen vierteljährlichen Überblick über die neuesten Daten und Trends der Beschaffungsindustrie. In jedem Quartal benennt er die 15 führenden kommerziellen Anbieter in den Kategorien Big 15 (Einnahmen über 10 Milliarden US-Dollar), Building 15 (Einnahmen zwischen 3 und 10 Milliarden US-Dollar), Breakthrough 15 (Einnahmen zwischen 1 und 3 Milliarden US-Dollar) und Booming 15 (Einnahmen unter 1 Milliarde US-Dollar) in den Regionen Nord- und Südamerika, EMEA und Asien-Pazifik. Jede Top-15-Kategorie umfasst sowohl Anbieter, die auf dem traditionellen Beschaffungsmarkt konkurrieren, als auch solche, die auf dem As-a-Service-Markt konkurrieren, wie IaaS- und SaaS-Anbieter.

Kommentar von Sandeep Kalra, Executive Director und Präsident des Bereichs Technology Services von Persistent Systems

"Im letzten Jahr ist die Nachfrage von Organisationen auf der ganzen Welt, die sich zu modernen digitalen Unternehmen entwickeln möchten, gestiegen. Außerdem haben die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 den Druck auf die Umsatz- und Ertragsziele der meisten Organisationen drastisch erhöht. Durch die Entwicklung und Bereitstellung eines zusammensetzbaren digitalen Mosaiks für alle unsere Branchen- und Technologiekategorien können wir unseren Kunden helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen, ihre geschäftliche Flexibilität zu erhöhen und die Time-to-Value zu verkürzen. Dazu kombinieren wir eine tiefgehende Branchen- und Lösungsexpertise mit einem flexiblen, offenen Partner-Ökosystem, das spezifisch auf jeden Kunden zugeschnitten ist. Durch unseren maßgeschneiderten Ansatz und unsere Fähigkeiten reduzieren wir radikal zwei zentrale Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen haben: Komplexität bei der Auswahl sowie Integration."

Persistents besondere Stärke liegt im Aufbau des digitalen Mosaiks aus Cloud-basierten Plattformen und Anwendungen mit dem erforderlichen Know-how rund um Integration und Benutzerschnittstellen. Das Unternehmen konzentriert sich dabei in erster Linie auf die Bereiche Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Industrie und Fertigung sowie Software und Hochtechnologie.

Die Aufnahme von Persistent in den ISG Index(TM) basiert auf Daten, die das Unternehmen vierteljährlich an die ISG übermittelt.

"Der ISG Index(TM) wird als die maßgebliche Quelle für Marktinformationen über die globale Technologie- und Unternehmensdienstleistungsindustrie angesehen", erklärte Paul Reynolds, Leitender Forschungsdirektor bei ISG. "Persistent etabliert sich gemessen an seinem Geschäftsvolumen gegenüber anderen Anbietern der Branche weiterhin als ein führender und wachsender Akteur auf dem globalen Markt für digitale Mosaikdienste."

Informationen zu ISG

ISG (Information Services Group) ist eines der führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungshäuser. Als bewährter Geschäftspartner von über 700 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 größten Unternehmen der Welt, unterstützt ISG Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Dienstleistungs- und Technologieanbieter dabei, operative Exzellenz und schnelleres Wachstum zu erreichen. ISG ist spezialisiert auf Dienstleistungen im Bereich der digitalen Transformation, einschließlich Automatisierungs-, Cloud- und Datenanalyse, Beschaffungsberatung, Managed Governance und Risk Services, Netzbetreiber-Dienstleistungen, Strategie- und Betriebskonzeption, Änderungsmanagement, Marktinformationen sowie Technologieforschung und -analyse. Gegründet 2006 mit Sitz in Stamford, Connecticut, beschäftigt ISG mehr als 1.300 digitale Fachkräfte in über 20 Ländern. Damit ist es ein globales Team, das für sein innovatives Denken, seine Marktbeeinflussung, seine profunde Branchen- und Technologieexpertise sowie seine erstklassigen Forschungs- und Analysefähigkeiten basierend auf den umfassendsten Marktdaten der Branche bekannt ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

Informationen zu Persistent Systems:

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der Unternehmen in allen Industriezweigen und geografischen Regionen bei der beschleunigten Digitalisierung, Modernisierung der Geschäftsprozesse und digitalen Produktentwicklung unterstützt.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise: Für Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen besuchen Sie bitte www.persistent.com/FLCS

Medienkontakte:

Saviera Barretto

Archetype (Indien)

+91-8424917719

saviera.barretto @ archetype.co

Ken Montgomery

Persistent Systems (Global)

+1-213-500-8355

ken_montgomery @ persistent.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg