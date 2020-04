TTI liefert Lagebericht zur Erfolgssituation angesichts der weltweiten Coronavirus-Situation

Hongkong (ots/PRNewswire) - Der globale Elektro- und Bodenpflegegerätehersteller Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Group") (Aktienkürzel: 669, ADR-Symbol: TTNDY) mit Hauptsitz in Hongkong hat angesichts der weltweiten Coronavirus-Situation einen Lagebericht zur Erfolgssituation von TTI herausgegeben.

Gleich zu Beginn des Coronavirus-Ausbruchs haben wir alles dafür getan, um ein sicheres Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeiter herzustellen. Alle nationalen und lokalen Sicherheitsprotokolle zum Coronavirus werden von uns strengstens befolgt.

Nach einer minimalen Beeinträchtigung von kurzer Dauer funktioniert unsere Lieferkette wieder einwandfrei. Nach einer zügigen Anpassung an die neuen Coronavirus-Protokolle ist unser vielgepriesenes Produktentwicklungssystem jetzt voll funktionsfähig. Darüber hinaus sind unsere hocheffektiven Vertriebs- und Marketing-Teams auf allen weltweiten Märkten einsatzbereit.

Trotz des schwierigen Umfelds, das durch die Coronavirus-Krise entstanden ist, beobachten wir wieder eine steigende Nachfrage. Heimwerkergeräte und Outdoor-Produkte sowie das Bodenpflegesortiment verzeichnen alle ein deutliches Umsatzwachstum. Unser Geschäftsbereich MILWAUKEE pro kann seinen weltweiten Marktanteil weiter ausbauen. TTI freut sich besonders über den großen Erfolg seines globalen E-Commerce-Geschäfts. Wir haben eng mit unseren E-Commerce-Kunden zusammengearbeitet und aus dem starken Wachstum des Online- und Straßenabholungsgeschäfts Kapital geschlagen. Alle diese positiven Faktoren haben sich auf unseren Erfolg ausgewirkt.

Wir werden auch in Zukunft aggressiv in spannende, bahnbrechende neue Produkte investieren. Unsere Neuproduktvorstellungen laufen nach Plan, darunter auch das revolutionäre MILWAUKEE MX FUEL Cordless Equipment System. Alle unsere Geschäftseinheiten werden 2020 ebenfalls wie geplant neue bahnbrechende Produkte vorstellen. Wir sind überzeugt, dass TTI in unserer Branche einzigartig für überdurchschnittlichen Markterfolg positioniert ist. Zu unseren Stärken zählen eine solide Bilanz sowie ein äußerst diszipliniertes Management des Anlage- und Umlaufkapitals. Unsere verantwortungsvolle Geschäftsleitung stellt nicht nur sicher, dass unser Unternehmen diese harten Zeiten übersteht, sondern arbeitet auch weiterhin an unserem Ziel der weltweiten Führerschaft und finanziellen Spitzenleistung.

Informationen zu TTI

Das 1985 gegründete und seit 1990 an der Börse von Hongkong notierte Unternehmen TTI ist ein weltweit führender Anbieter von Akku-Technologien für Endverbraucherprodukte, Fachartikel und industrielle Produkte, darunter Elektrowerkzeuge, Motorgeräte für die Garten- und Forstwirtschaft, Bodenpflegegeräte und Zubehör. Zu den bedienten Branchen zählen Heimarbeit, Bau, Wartung, Industrie und Infrastruktur. Das Unternehmen stützt sich auf vier strategische Säulen: starke Marken, innovative Produkte, herausragende Mitarbeiter und operative Spitzenleistung. Diese spiegeln eine langfristige, expansive Vision über den Fortschritt kabelloser Technologie wider. Die weltweite Wachstumsstrategie, basierend auf konsequenter Verfolgung von Produktinnovation, hat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht. Das beeindruckende Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge der Marken MILWAUKEE, AEG und RYOBI, Produkte der Marken RYOBI und HOMELITE für den Außenbereich, Layout- und Messgeräte der Marke EMPIRE sowie Bodenpflegeprodukte und -geräte der Marken HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.

TTI zählt zu den konstituierenden Aktientiteln des Hang Seng Index, FTSE Developed Index und MSCI ACWI Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle genannten Marken (mit Ausnahme von AEG und RYOBI) gehören der Group. AEG ist eine eingetragene Marke von AB Electrolux (publ.) und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet. RYOBI ist eine eingetragene Marke von Ryobi Limited und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet.

