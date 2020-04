Bundespräsident Van der Bellen zum Tod von Malteser-Großmeister: Dalla Torre hinterlässt eine große Lücke

Wien (OTS) - „Der Tod von Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, hinterlässt eine große Lücke“, zeigt sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen vom Tod des Malteser-Großmeisters betroffen.

„Dalle Torre hat den Malteser-Orden mit großer Umsicht geleitet und sich auch mit großem persönlichem Engagement für die humanitären Projekte des Ordens eingesetzt. Ich erinnere mich gerne an die Begegnung und die guten Gespräche mit Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto während meines Besuches am Sitz des Ordens. Meine Gedanken sind in dieser Zeit bei seiner Familie, bei der Ordensregierung in Rom und bei seinen Freunden“, so Alexander Van der Bellen.

