Matznetter: Jetzt alles tun für Arbeitsplätze und Wachstum

„Kurz und Kogler produzieren leider nur heiße Luft“

Wien (OTS/SK) - „Wir müssen jetzt alles tun, um die verlorenen Arbeitsplätze wieder zurückzuholen und die Wirtschaft wieder ins Laufen zu bringen“, sagt SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Darin ist er sich mit der Regierung einig. „Aber das wird nicht gelingen, wenn die Regierung weiterhin nur heiße Luft produziert“, so Matznetter zur heutigen Pressekonferenz von Kanzler Kurz und Vizekanzler Kogler. „Die Regierung hat keinen einzigen konkreten Vorschlag gebracht, was sie gegen die Rekordarbeitslosigkeit mit 600.000 Betroffenen tun wird und wie die Betriebe mit 1,1 Millionen ArbeitnehmerInnen in Kurzarbeit wieder hochfahren sollen.“ ****

Matznetter befürchtet, dass die Regierung den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt hat. Anders ist es für ihn nicht zu erklären, dass sie Schlagworte aus ihrem Regierungsprogramm jetzt als „Wiederaufbauprogramm“ verkaufen wollen.

Tatsächlich seien der starke Einbruch der Wirtschaft, die existenzielle Krise zigtausender UnternehmerInnen und die Massenarbeitslosigkeit zu einem beträchtlichen Teil eine direkte Folge von Fehlern der Regierung im Krisenmanagement, sagt Matznetter. (Schluss) wf/lp

