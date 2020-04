Platz 1 für Wien in renommiertem Städteranking

Wien (OTS/RK) - Beim „Anholt Ipsos City Brands Index“ landet Wien in der Kategorie „Place“ an 1. Stelle. Im Bereich „People“ belegt Wien den 5., im Gesamtranking erstmals den 7. Platz unter 50 Städten weltweit. Kettner: „Dies ist gerade jetzt ein wichtiges Zeichen und hilft uns in der Reaktivierung des Tourismus.“



Der „Anholt Ipsos City Brands Index“ bewertet 50 Städte weltweit in sechs Kategorien. Als beste Stadt im Bereich „Place“, die Themen wie Klima, Sauberkeit, Schönheit der Gebäude und Landschaft berücksichtigt, wurde Wien ausgezeichnet. „Dieses Ranking bestätigt einmal mehr, dass Wien weltweit als funktionierende Metropole bekannt ist. Dies ist gerade jetzt ein wichtiges Zeichen und hilft uns in der Reaktivierung des Tourismus. Denn sobald die Menschen wieder reisen dürfen, werden sie verstärkt auf Sauberkeit sowie andere Aspekte einer funktionierenden Stadt achten. Dies war schon bisher ein wichtiges Brand Asset von Wien, in Zukunft werden wir uns darauf noch stärker konzentrieren“, berichtet Tourismusdirektor Norbert Kettner.

Wien punktet beim „Anholt Ipsos City Brands Index“ auch in anderen Kategorien. Die Wiener Bevölkerung wird international als zugänglich und freundlich wahrgenommen, Einrichtungen wie Schulen, Spitäler und Transport werden ebenfalls äußerst positiv bewertet. Im Bereich „People“ landet Wien somit auf Platz 5, in der Kategorie „Prerequisites“ auf Platz 8, was einen Gesamtrang von 7 bedeutet. Die Gesamtliste wird von London, Sydney und Paris angeführt. Für das diesjährige Ranking wurden im Jänner 2020 5.000 Onlineinterviews in zehn Ländern durchgeführt.

Nähere Informationen in der Presseaussendung von Ipsos: https://www.ipsos.com/en-ca/news-polls/London-Ranks-as-the-Top-City-Brand

Infos für Medien und Tourismusbranche: www.b2b.wien.info

Rückfragen & Kontakt:

Walter Straßer

Corporate Public Relations | WienTourismus

Tel.: +43-1-211 14-111

walter.strasser @ wien.info



Andrea Zefferer

Corporate Public Relations | WienTourismus

Tel.: +43-1-211 14-116

andrea.zefferer @ wien.info