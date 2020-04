Hebein: „Baumpflanzungen und andere Begrünungen werden ausgedehnt“

Erfolgreiches Begrünungsprogramm für Bezirke wird fortgeführt

Wien (OTS) - Der Wiener Gemeinderat hat in seiner heutigen Sitzung die Fortführung des erfolgreichen Begrünungsprogramms des letzten Jahres beschlossen und eine Erhöhung des Sonderbudgets für Baumpflanzungen um drei Millionen Euro auf den Weg gebracht. „Bäume sind die beste Klimaanlage für unsere Stadt“, sagt Vizebürgermeisterin und Klimaschutzstadträtin Birgit Hebein: „Sie spenden Schatten und kühlen gleichzeitig die Umgebung ab. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir die Auswirkungen der Klimakrise wieder stärker spüren. Unsere Aufgabe ist es daher, mit intelligenten Maßnahmen die Hitzeentwicklung in der Stadt zu verringern und das Leben für die Wienerinnen und Wiener erträglicher zu machen.“

In Zusammenhang mit der Errichtung von Baumscheiben werden in den Bezirken auch Mikrofreiräume gebaut. „Besonders unter großen Schattenbäumen sind Sitzgelegenheiten wichtig. Sie sollen den Wienerinnen und Wienern die Gelegenheit bieten auch einmal das Einkaufssackerl abzustellen, eine Pause zu machen und mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen – mit einem Meter Mindestabstand“, sagt Birgit Hebein. Bis jetzt konnten bereits 21 Projekte umgesetzt werden, ca. 70 weitere Projekte sind schon in Planung und werden in den nächsten Monaten und auch im kommenden Jahr 2021 realisiert.

Vergangenes Jahr hatte der Gemeinderat ein Sonderbudget von sechs Millionen Euro beschlossen, das die Pflanzung von Bäumen und andere Begrünungsmaßnahmen der Bezirke fördert. Dieses Sonderbudget wird aufgrund der großen Nachfrage mit dem heutigen Gemeinderatsbeschluss um drei Millionen Euro erhöht und zeitlich ausgeweitet.

Rückfragen & Kontakt:

Georg Kehrer

Mediensprecher Vzbgm. Birgit Hebein

Tel.: 01/4000-81693

Mail: georg.kehrer @ wien.gv.at