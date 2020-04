Karl Baron & Dietrich Kops: Rot-Grüne Wiener Verkehrspolitik ist eine regelrechte Farce

DAÖ-Anträge auf neuerliche Aussetzung der Kurparkzonen und Umsetzung moderner Verkehrs-App abgelehnt

Wien (OTS) - „Als regelrechte Farce entpuppt sich mit Schützenhilfe der NEOS die Verkehrspolitik unter Rot-Grün in Wien. Einerseits präsentiert man sich gerne als verkehrstechnischer Modernisierer, drangsaliert aber andererseits mit der verfrühten Reaktivierung der Kurzparkzonen den Individualverkehr und damit die Autofahrer. Auf der einen Seite will man die Menschen trotz der anhaltenden Corona-Krise zur Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel zwingen, während man auf der anderen Seite die Umsetzung von diesbezüglichen Hilfsmitteln – wie eine moderne Handy-App für Öffis – ablehnt“, so heute Klubobmann Karl Baron.

„Die heute von Karl Baron und mir eingebrachten Anträge auf neuerliche Aussetzung der Kurzparkzonen bis zum Ende der Corona-Krise und der Sicherstellung einer gefahrlosen Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie auf Umsetzung einer Mobilitäts-App mit Echtzeitkarte nach neuestem technischen Stand sind heute im Zuge der Gemeinderatssitzung von der Verhinderer-Phalanx aus SPÖ, Grünen und NEOS abgelehnt worden“, ergänzte LAbg. Dietrich Kops.

Dies sei schlichtweg unverständlich, erklärten die beiden Abgeordneten der ‚Allianz für Österreich‘, Karl Baron und Dietrich Kops, unisono.

„Wir werden dieser Form des Autofahrer-Bashings und dieser veralteten Verkehrspolitik in Wien auch weiterhin eine Absage erteilen und unsere Forderungen ungeachtet dieser fundamentalen Ablehnungshaltung im Sinne der Verkehrsteilnehmer auch weiter aufrecht halten“, schloss Klubobmann Baron.

