Betriebliche Vorsorgekassen 2019 im Aufwind

GrECo-Marktstudie vergleicht Performance aller Anbieter – Coronavirus senkt Erwartungen für 2020

Wien (OTS) - Die betrieblichen Vorsorgekassen blicken auf ein erfreuliches Veranlagungsjahr 2019 zurück. Die aktuelle Marktstudie des Risiko- und Versicherungsmanagers GrECo weist Top-Performances und gestiegene Vermögenssummen aus. Ob im Schatten der Coronavirus-Krise an diese Ergebnisse angeknüpft werden kann, bleibt abzuwarten.

Die acht betrieblichen Vorsorgekassen Allianz, APK, Bonus, BUAK, fair-finance, NÖVK, Valida und VBV, die in Österreich die Abfertigung Neu abwickeln, erzielten 2019 ihr All Time High seit Einführung des neuen Systems im Jahr 2003. Die Performance-Werte schwankten zwischen 3,87 % und 9,87 % und wiesen einen Branchenschnitt von rund 5 % aus. Der langfristige Durchschnitt von jährlich 2,5 % wurde damit deutlich überschritten. An die ursprünglichen Zielwerte von 6 % pro Jahr kam allerdings auch das Rekordjahr 2019 nicht heran.

Für 2020 stehen die Zeichen auf Sturm. Die Coronavirus-Krise hat die Börsen kurzfristig in den Abgrund gerissen und lässt für die Vorsorgekassen, deren Vermögen zu einem großen Teil indirekt über Investmentfonds gehalten wird, die Hoffnung auf neuerliche Rekordwerte schwinden.

„2019 haben die Vorsorgekassen sehr respektable Ergebnisse erzielt. Angesichts der Coronavirus-Krise werden diese nicht so leicht wieder zu erreichen sein“, so Wolfgang Kotlan, Competence Center Manager Employee Benefits bei GrECo International AG.

GrECo erstellt seit 13 Jahren die Markstudie „Konzessionierte betriebliche Vorsorgekassen“, mit einem vergleichenden Überblick über die Entwicklung der Performance, Services, Garantien, Kapitalausstattung, Treueboni, Gewinnbeteiligungen und der Volatilität. Diese Kriterien können ausschlaggebend für die Auswahl oder den Wechsel einer Vorsorgekasse sein.

Laut GrECo-Studie sind aktuell rund 80 % aller Erwerbstätigen in Österreich vom System Abfertigung Neu erfasst. Das von den Vorsorgekassen veranlagte Vermögen überschritt 2017 erstmals die 10 Mrd. EUR-Marke und ist 2019 auf über 13 Mrd. EUR angewachsen.

Wechsel der Vorsorgekasse

Für alle Unternehmen, die eine Evaluierung oder Überprüfung ihrer Vorsorgekasse bzw. einen Wechsel ins Auge fassen, bietet GrECo seine langjährige Expertise und Unterstützung an. Ein Team betrieblicher Vorsorgespezialisten steht dabei beratend zur Verfügung. Achtung: Um einen Wechsel mit kommenden 1. Jänner 2021 durchzuführen, muss bis 30. Juni 2020 ein Antrag gestellt werden.

Eine Summary der Marktstudie „Konzessionierte betriebliche Vorsorgekassen“ kann unter der Mail-Adresse employee-benefits@greco.services kostenfrei als pdf-Datei angefordert werden.

