FP-Damnjanovic: Rot-Grün zeigt kein Interesse, Sportvereine zu erhalten

FP-Antrag auf Sonderförderung für durch Corona in Schwierigkeiten geratene Sportvereine wurde abgelehnt

Wien (OTS) - Die Rot-Grüne Wiener Stadtregierung lehnte in der heutigen Sitzung des Gemeinderates den FPÖ- Antrag auf ein „Sporthilfepaket“ für die Rettung des Sportes in Wien mehrheitlich ab.

Die FPÖ hat gefordert, die zahlreichen Sportvereine, die durch die Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, durch die Stadt Wien zu unterstützen, um den vielseitigen Sportbetrieb auch nach der Corona-Krise aufrecht erhalten zu können. Der Sportsprecher der Wiener FPÖ, Nemanja Damnjanovic, unterstrich in seiner Rede vor dem Gemeinderat auch die Bedeutung dieser zahlreichen Vereine für die Allgemeingesundheit der Wiener Bevölkerung. Immerhin seien alleine in Wien knapp 410.000 Mitglieder in 1.176 Sportvereinen aktiv.

Mit ihrer Ablehnung hätten SPÖ und Grüne auch in der Corona-Krise den Sport, Sportvereine und Sportler einmal mehr verraten und in Stich gelassen. „Liebe Sportsfreunde, ich werde sicher nicht nachlassen und werde mit allen verfügbaren politischen Mitteln für den Sport, die Vereine und alle Sportler wie damals als aktiver Sportler bis zum Schlusspfiff weiterkämpfen! Es lebe der Sport!“, verspricht Damnjanovic abschließend.

