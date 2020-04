Anschober: Bereits 250.000 Testungen in Österreich - neue Teststrategie zentraler Teil von Containment 2.0 und Phase 2

Wien (OTS/BMSGPK) - “Die Phase 2 der kontrollierten Öffnung ist die schwierigste Phase im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Unsere Strategie baut dabei auf drei Schwerpunkte: Erstens klare und auf Sicherheit aufbauende Begleitbedingungen für die Öffnungsschritte, zweitens eine laufende Überprüfung der Auswirkungen der Öffnungsschritte und drittens Containment 2.0 mit einer neuen Teststrategie”, sieht Gesundheitsminister Anschober entscheidende Wochen für Österreich.****

1. Die Rahmenbedingungen für die Öffnungsschritte werden laufend mit den Betroffenen erarbeitet und entweder rechtlich oder als klare Handlungsempfehlungen verankert.

2. Zur Kontrolle der Virus-Ausbreitung erfolgen parallel zu den Öffnungen Analysen der Reproduktionszahl, Analysen von Infektionsclustern, Evaluierungen der Kapazitätszahlen in den Spitälern, Erkrankungszahlen, Zielgruppentestungen und Screenings.

3. Die Umsetzung von Containment 2.0 zielt vor allem auf rasche und zielgerichtete Testungen und ein verstärktes und beschleunigtes Kontaktpersonenmanagement ab – einer Analyse der Kontakte des oder der Erkrankten samt Bescheide für allfällige Quarantäne. Die dafür erstellte weiterentwickelte Teststrategie beinhaltet neben einem schnelleren Testen von “Verdachtspersonen” auch Zielgruppentestungen besonders betroffener Personengruppen (wie aktuell die BewohnerInnen von Alten- und Pflegeheimen).

Anschober: ”Es geht also nicht nur um die Zahl von Testungen, sondern vor allem um den zielorientierten Einsatz der Testungen und um ein größeres Tempo bei der Umsetzung von Testung und Ergebnis.”

Mittlerweile nimmt die Zahl der Testungen in Österreich schrittweise deutlich zu: Gestern etwa wurden österreichweit 8176 Tests durchgeführt, im Lauf des heutigen Tages wird in Summe die Viertelmillion an Testungen überschritten. (schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at