Österreichische Staatsdruckerei setzt elektronische ID für Liechtenstein um

Elektronische Identität (eID) wird mit Know-how der Staatsdruckerei Realität. Nach Republik Kosovo bereits zweiter erfolgreicher eID-Launch in Europa.

Wien (OTS) - „In den vergangenen Jahren ist viel von elektronischer Identität geredet worden. Wir machen heute als Staatsdruckerei bereits zum zweiten Mal elektronische Identität für die Bürgerinnen und Bürger eines europäischen Partnerlandes zur Realität“, ist Lukas Praml, Geschäftsführer der Österreichischen Staatsdruckerei GmbH (OeSD), erfreut. Mit der heute gestarteten eID-App setzt nach der Republik Kosovo auch das Fürstentum Liechtenstein auf die bei der Staatsdruckerei hausintern entwickelte eID-Plattform „MIA“ (My Identity App).

Einfacher Zugang zu Behördenservices per App

Ab sofort können alle Bürgerinnen und Bürger sowie Personen mit einem Arbeitsplatz in Liechtenstein die neue eID-App „eID.li“ kostenfrei im App Store (iOS) und Play Store (Android) herunterladen und nutzen. Nach erfolgreicher Registrierung können Nutzerinnen und Nutzer per „eID.li“ bequem und sicher mit ihrem Smartphone oder per Laptop die Services der Liechtensteinischen Behörden digital in Anspruch nehmen. „Das Fürstentum Liechtenstein hat sich für eine sichere und moderne Smartphone-Lösung entschieden. Das ermöglicht allen Benutzerinnen und Benutzern eine sichere und einfach zu bedienende digitale Identität“, erläutert Praml.

Vorreiter bei internationalen eID-Projekten

Den Zuschlag für eine Liechtensteinische eID hatte die European Trust Service GmbH erhalten, einem gemeinsamen Unternehmen der Österreichischen Staatsdruckerei GmbH und der CRYPTAS International GmbH. Entwickelt wurde „eID.li“ von der hauseigenen OeSD-Digitaltochter youniqx Identity AG, die sich als internationaler Vorreiter für sichere eID-Lösungen etabliert hat. Das Team von CRYPTAS ist für die Entwicklung der zentralen eID-Integrationsplattform des Fürstentums verantwortlich.

Rasche Umsetzung dank MIA-Plattform

Wie schon der Start des weltweit ersten digitalen Führerscheins am Smartphone in der Republik Kosovo, fußt auch „eID.li“ auf der unternehmensintern entwickelten „MIA“-Plattform. Ausgehend davon konnte die Liechtensteinische eID-App „eID.li“ mit nur wenigen Monaten Entwicklungszeit an individuelle Kundenwünsche angepasst und effizient umgesetzt werden. „Unser international führendes Know-how im Bereich sicherer eIDs garantiert, dass wir Lösungen rasch und sicher implementieren können“, ist Praml von den Vorzügen überzeugt.



Vorausschauende Entwicklung erleichtert Erweiterungen

Die zugrundeliegende „MIA“-Plattform wurde von Beginn an so entwickelt, dass auf Wunsch auch offizielle Ausweisdokumente sicher digital auf dem eigenen Smartphone zur Verfügung stehen. Zusätzlich zur bereits bestehenden Möglichkeit für eine sichere Authentifizierung per Smartphone ist auch bei „eID.li“ die technische Grundlage für eine Erweiterung auf digitale Ausweise gelegt. Um stets die höchste Sicherheit für solche sensiblen persönlichen Daten zu gewährleisten, wurde eng mit Nok Nok Labs, einem Marktführer für sichere Authentifizierung, zusammengearbeitet.

In Einklang mit EU-Verordnung

Neben einer sicheren technischen Grundlage erfüllt die „MIA“-Plattform geltende EU-Richtlinien. Damit ist „MIA“ EU-ready und kann zukünftig EU-weit im Rahmen der eIDAS-Verordnung genutzt werden. Durch die Zusammenarbeit mit CRYPTAS und deren Trust-Center PrimeSign wurde die Erweiterbarkeit der „MIA“-Plattform um hilfreiche Mehrwertfunktionen wie elektronische Signaturen sichergestellt. „Mit MIA bieten wir eine funktionierende, sichere und umfassende eID-Lösung am Smartphone, die wir rasch für Bürgerinnen und Bürger weiterer Länder bereitstellen können“, fasst Praml zusammen.

Auszeichnung für Technologieführerschaft

Die innovative, hochsichere Identitäts-App unterstreicht das international angesehene Know-how der youniqx Identity in ihrer Fachbranche. Die Digitaltochter der Staatsdruckerei hatte sich erst kürzlich für die technische Grundlage des „Restart.ID“-Konzepts verantwortlich gezeigt, welches einen sicheren Identitätsnachweis mit einem aktuellen Corona-Immunitätsnachweis in einer App verbinden könnte. Die Technologieführerschaft der Österreichischen Staatsdruckerei im Digitalbereich wurde zuletzt auch beim Austrian Blockchain Award mit einer Nominierung der hochsicheren Private-Key-Lösung „chainlock“ des Unternehmens gewürdigt.

Über die OeSD und youniqx Identity AG

Die Oesterreichische Staatsdruckerei OeSD ist ein österreichisches Hochsicherheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf sichere Identitäten. Als Komplettanbieter für ID-Services sorgt sie für die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen für Identitätsdokumente, wie beispielsweise den österreichischen Reisepass. 2017 wurde das Portfolio mit dem innovativen Tochterunternehmen youniqx Identity AG um Lösungen für sichere digitale Identitäten erweitert. Das Unternehmen ist mit MICK (My Identity Check), MIA (My Identity App), dem weltweit ersten System für integriertes Identitätsmanagement, und chainlock, der hochsicheren Private-Key-Lösung für Blockchain-Anwendungen, bestens für die digitale Zukunft gerüstet. www.staatsdruckerei.at / www.youniqx.com

