Homeinvasion in eine Wohnung – Täter flüchtig

Vorfallszeit: 28.4.2020, 02:50 Uhr, Vorfallsort: Wien – Währing

Wien (OTS) - In der Nacht auf Dienstag drangen, laut Aussagen der beiden Opfer, zwei bislang unbekannte Männer über ein Baugerüst in die Wohnung des Paares ein, indem sie ein Fenster einschlugen. Anschließend fesselten sie ihre Opfer, nahmen Wertgegenstände an sich und flüchteten wieder durch das eingeschlagene Fenster. Auf Grund des Lärms wurden anderen Bewohner des Mehrparteienhauses auf den Vorfall aufmerksam. Die Opfer konnten sich, nachdem die mutmaßlichen Täter die Flucht ergriffen hatten, rasch von ihren Fesseln befreien und verständigten den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos. Die beiden Opfer blieben unverletzt. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt auf Hochtouren.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at