„Bewusst gesund“: Neue Technik – Schutz vor Infektionen bei Gelenksprothesen

Außerdem am 2. Mai um 17.30 Uhr in ORF 2: Bei Rückenschmerzen bewusst gesund entscheiden

„Bewusst gesund" am Samstag, dem 2. Mai 2020, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Intuitiv – essen nach Hunger und Laune

Wer glaubt, dass Hunger der Hauptgrund für die Nahrungsaufnahme ist, irrt. Denn essen ist vielmehr ein psychischer als ein körperlicher Vorgang. Wer falschen Ernährungsgewohnheiten entkommen will, muss beim Essen auf den Körper hören. Eine Wiener Ernährungspsychologin nennt das „Intuitives Essen“ und hilft ihren Klientinnen und Klienten, die Emotionen von den tatsächlichen körperlichen Bedürfnissen zu trennen. Sie empfiehlt Achtsamkeit beim Essen statt kulinarischer Gefühlsorgien. Gestaltung: Christian Kugler.

Humanmilchbank – Muttermilchspende für Frühgeborene

Muttermilch ist die optimale Ernährung für Neugeborene. Sie deckt den Bedarf an Nährstoffen und Flüssigkeit und enthält wichtige Mineralstoffe und Vitamine. Doch nicht alle Frauen können stillen oder haben genug eigene Muttermilch. Andere Mütter wiederum haben zu viel Milch, die sie abpumpen müssen. Um eine möglichst flächendeckende Versorgung von Neugeborenen zu ermöglichen, gibt es an der Wiener Klinik Floridsdorf Österreichs größte Humanmilchbank. Rund 2.000 Liter Frauenmilch pro Jahr werden hier gesammelt, verarbeitet und verteilt. Die Nachfrage ist enorm, Spenderinnen werden laufend gesucht. Gestaltung: Silke Tabernik.

Neue Technik – Schutz vor Infektionen bei Gelenksprothesen

Immer häufiger bekommen Menschen eine künstliche Hüfte oder ein künstliches Knie eingesetzt. Allein die Zahl der Kniegelenksprothesen stieg in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 50 Prozent. Es mussten allerding auch doppelt so viele Prothesen wieder ausgebaut und ersetzt werden. Der häufigste Grund für eine solche Revisionsoperation ist neben der möglichen Lockerung eine Infektion. An der Universitätsklinik in Graz haben Expertinnen und Experten der Bereiche Orthopädie und Infektiologie ein Verfahren entwickelt, um einer Infektion von Kniegelenksprothesen vorzubeugen. Dabei wird eine spezielle Beschichtung mit Antibiotika während der Operation eingesetzt. So konnte die Zahl der Infektionen deutlich gesenkt werden. „Bewusst gesund“ stellt einen Steirer vor, der so vor einer Amputation bewahrt werden konnte. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

„Bewusst gesund“-Tipp: Bei Rückenschmerzen bewusst gesund entscheiden

Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit Nummer 1. Bis zu 70 Prozent aller Erwachsenen in Österreich leiden zumindest einmal im Leben darunter. Zu oft und zu schnell wird ein Röntgen oder MRT gemacht, denn zum überwiegenden Teil sind die Schmerzen nicht spezifisch und verschwinden innerhalb von vier Wochen. Prof. Siegfried Meryn informiert, in welchen Fällen eine genauere Untersuchung notwendig ist.

