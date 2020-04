„Eco“: Weltwirtschaft in Not – wie sehr Corona alle Länder trifft

„Eco" am Donnerstag, dem 30. April 2020

Urlaub im Ungewissen: Wie Gäste und Touristiker/innen die Sommersaison planen

Wie und wo wird man heuer Urlaub machen? Diese Frage beschäftigt zurzeit viele. Durch die Corona-Krise sind Hotels und andere Tourismusbetriebe seit Wochen geschlossen. Hotelbetreiber/innen wissen nicht, ob Gäste aus dem Ausland im Sommer anreisen können. Umgekehrt ist unklar, ob man von Österreich aus in Italien, Kroatien oder Spanien Urlaub machen kann. Viele offene Fragen, die nicht nur für Hotels, sondern auch Restaurants, Geschäfte, Strandbäder oder Konditoreien zu einer Überlebensfrage werden könnten. Wer wird profitieren und wer sind die großen Verlierer des „Corona-Sommers“? Bericht: Astrid Petermann, Werner Jambor.

Härtefälle ohne Geld: Wo die Unterstützung nicht ankommt

Rasche, unbürokratische Hilfe in der Not wurde den kleinen Unternehmen von der Regierung versprochen. Inzwischen sind 200.000 Anträge für den Härtefallfonds gestellt – ausbezahlt wurden im ersten Monat 120 Millionen. Jetzt, in der zweiten Phase der Auszahlung, zeigt sich aber immer deutlicher, dass längst nicht alle Kleinunternehmer/innen die Unterstützung bekommen, die sie sich erhofft haben. „Eco“ zeigt, was das für Härtefälle bedeutet. Bericht:

Emanuel Liedl, Bettina Fink, Lisa Lind.

Weltwirtschaft in Not: Wie sehr Corona alle Länder trifft

Das Coronavirus verändert die Weltwirtschaft. Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einer Weltrezession, die mit der großen Depression von 1929 vergleichbar ist. Bis zu 60 Millionen Arbeitsplätze weltweit könnten in Gefahr sein, hat das Beratungsunternehmen McKinsey errechnet. Dazu bricht die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen massiv ein. Das zeigt sich auch am Beispiel Ölpreis, der so niedrig ist wie zu Beginn der 1990er Jahre. Die gegenseitigen Abhängigkeiten der Volkswirtschaften erschweren das Hochfahren der Wirtschaft. Bericht: Hans Wu, Johannes Ruprecht.

