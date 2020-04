Barbara Stöckl im Gespräch mit Gery Seidl, Karl Ploberger, Barbara Stelzl-Marx und Georg Wögerbauer

In „Stöckl.“ am 30. April um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Auch diese Woche spricht Barbara Stöckl im ORF-Nighttalk „Stöckl.“ mit ihren Gästen einzeln und unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen in einem externen Studio. Ihre Gesprächspartner/innen am Donnerstag, dem 30. April 2020, um 23.05 Uhr in ORF 2 sind: Kabarettist Gery Seidl, ORF-Gartenexperte Karl Ploberger, Barbara Stelzl-Marx, Historikerin und Wissenschafterin des Jahres 2019, sowie Mediziner und Psychotherapeut Georg Wögerbauer.

„Im Kollektiv leidet es sich leichter“, sagt Kabarettist Gery Seidl, der gerade mit seinem achten Bühnenprogramm „Hochtief“ quer durch Österreich unterwegs war, als er aufgrund der Corona-Krise alles verschieben musste. Wie groß ist der Verlust für den früheren Bauingenieur, der gerade in seinem Garten ein Baumhaus errichtet? Und wie geht es seiner Familie damit, wenn der Ehemann und Vater einer Tochter nun mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringt?

ORF-Gartenexperte Karl Ploberger teilt in seinem neuesten Buch „Genau so geht Bio-Garten!“ seine langjährigen Erfahrungen und gibt Tipps. Der Oberösterreicher weiß, wovon er spricht, lebt er doch selbst in einem 2.500 Quadratmeter großen Biogarten, den er selbst angelegt und immer wieder verändert hat. Im Nighttalk „Stöckl.“ erzählt der TV-Moderator auch, was sein Garten über seinen Charakter verrät und warum er keine Angst vor dem Tod hat. Am Samstag, dem 13. Juni, präsentiert Karl Ploberger gemeinsam mit Nina Kraft um 20.15 Uhr in ORF 2 „Österreich blüht auf“ – die neue Gartenshow. Mit „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“ hat er zuletzt am 28. April 744.000 Zuseherinnen und Zuseher begeistert.

Historikerin Barbara Stelzl-Marx beschäftigt sich als Kriegsfolgenforscherin mit den gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und humanitären Auswirkungen von Kriegen und Konflikten. Die österreichische Wissenschafterin des Jahres 2019 weiß, wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um die Gegenwart zu verstehen. Welche Parallelen lassen sich zu früheren Krisen ziehen und was werden wir aus der Corona-Pandemie lernen?

Allgemeinmediziner Georg Wögerbauer fordert in seinem Buch „Flugversuche“ dazu auf, den inneren Vögeln Luft unter den Flügeln zu verschaffen und sie zum Fliegen zu bringen. Wie es gelingen kann, sich vom Jammer-, Sorgen- oder Kontroll-Vogel zu lösen, um sich freier zu fühlen, erklärt der Paar- und Psychotherapeut im Gespräch mit Barbara Stöckl.

