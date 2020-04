VBW-Musicalstars singen am 3. Mai die schönsten Musical-Balladen in ORF III

Musicalkonzert der Vereinigten Bühnen Wien live aus dem ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Am 3. Mai präsentieren die Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien im Rahmen der ORF-Konzertreihe „Wir spielen für Österreich“ - eine Initiative von ORF III gemeinsam mit Ö1, dem ORF RadioKulturhaus und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien in Kooperation mit der Wiener Staatsoper, der Volksoper Wien und den Vereinigten Bühnen Wien - die größten VBW-Musical-Balladen live aus dem ORF RadioKulturhaus. Während dieser aktuell sehr schwierigen Zeit, in der alle Theater geschlossen bleiben müssen, möchten die Vereinigten Bühnen Wien einen kulturellen Beitrag leisten und den Zuschauerinnen und Zuschauern die emotionalsten Musical-Momente nach Hause bringen. Die Publikumslieblinge Thomas Borchert, Carin Filipčić, Maya Hakvoort, Dominik Hees, Milica Jovanovich, Oedo Kuipers, Lukas Perman, Drew Sarich und Mark Seibert werden an diesem besonderen Konzertabend die schönsten Lieder aus den VBW-Eigenproduktionen ELISABETH, TANZ DER VAMPIRE, SCHIKANEDER, DER BESUCH DER ALTEN DAME, I AM FROM AUSTRIA, DON CAMILLO & PEPPONE, MOZART!, REBECCA sowie aus der aktuellen Produktion CATS live aus dem Großen Sendesaal im ORF RadioKulturhaus und via Videozuspielung präsentieren. Das Programm ist ein Streifzug durch die beliebtesten Musicals der Vereinigten Bühnen Wien, die sowohl in Wien als auch international für Begeisterung beim Publikum sorgen. Weltweit haben insgesamt mehr als 27,5 Millionen Menschen ein VBW-Musical gesehen. Am Sonntag dürfen sich nun die ZuseherInnen von ORF III auf einen stimmungsvollen Abend mit den schönsten Musical-Melodien freuen.



Musical-Schwerpunktabend mit VBW-Musicalstars und I AM FROM AUSTRIA

Im Anschluss an das große Konzert zeigt ORF III das VBW-Erfolgsmusical I AM FROM AUSTRIA in der Original-Inszenierung aus dem Raimund Theater von Andreas Gergen mit Publikumslieblingen wie u.a. Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser in den Hauptrollen. Das Musical von Titus Hoffmann und Christian Struppeck mit den größten Hits von Rainhard Fendrich hat seit seiner Weltpremiere im September 2017 die Herzen des Publikums erobert. Nach zwei fast ausverkauften Spielzeiten in Wien feierte die Produktion im Oktober 2019 umjubelte Erstführung in Japan und zählt nach zwei ebenfalls ausverkauften Aufführungsserien in Takarazuka / Osaka und Tokio weltweit eine Dreiviertel-Million BesucherInnen.

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Die aktuelle Situation ist auch für die Kunst- und Kulturszene des Landes keine leichte Zeit. Es ist schön zu sehen, dass aus dieser Notlage Initiativen wie diese entstehen, die unseren Theatern im Fernsehen eine Bühne geben. Ich bedanke mich bei ORF III für die Zusammenarbeit und freue mich, dass die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien Teil dieser Konzertreihe ist. Anschließend wird unsere jüngste Erfolgsproduktion I AM FROM AUSTRIA ausgestrahlt - der krönende Abschluss für einen besonderen Musicalabend, diesmal ausnahmsweise in den eigenen vier Wänden. Ich wünsche unserem Publikum viel Vergnügen und freue mich auf ein möglichst baldiges Wiedersehen in unseren Häusern.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Die Kulturlandschaft Wiens lebt, auch während der Corona-Krise. Obwohl unsere Theater aktuell leider geschlossen bleiben müssen, möchten wir gerade in dieser schweren Zeit einen künstlerischen Beitrag leisten. Daher freuen wir uns, unser Publikum über neue Wege erreichen zu können. Unsere VBW-Stars werden an diesem ganz besonderen Fernseh-Abend einen Streifzug durch unsere beliebtesten Musicals antreten. So möchten wir den Zuseherinnen und Zusehern unsere schönsten Balladen und die ganz großen Musical-Momente nach Hause bringen, damit sie momentan nicht vollständig auf Musicals verzichten müssen. Im Anschluss an unser Konzert können sie dann auch noch unsere Erfolgsproduktion I AM FROM AUSTRIA live aus dem Raimund Theater erleben.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber : „Eine Live-Konzertreihe in Zeiten der Corona-Krise, unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen, zu realisieren, ist zugegebenermaßen eine sehr große Herausforderung. Die Idee den Österreicherinnen und Österreichern trotzdem, oder besser gesagt, gerade jetzt einen Zugang zu Live-Kultur zu ermöglichen, wurde von Beginn an von allen unseren Partnern im Kulturbetrieb unterstützt und mitgetragen“, sagt ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber. „Zum Finale der ersten ‚Wir spielen für Österreich‘-Konzertreihe freuen wir uns, dem TV-Publikum ein Musical-Feuerwerk der Vereinigten Bühnen Wien mit den beliebtesten Melodien aus ‚Elisabeth‘, ‚Tanz der Vampire‘ und Co. zu präsentieren. Ich danke hier besonders dem Team um VBW-Geschäftsführer Franz Patay und Intendant Christian Struppeck sowie allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern für ihr herausragendes Engagement“, so Schöber.

Alle Termine finden unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorgaben sowie medizinischer Gesundheitskontrollen statt. Die Konzerte werden als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand via ORF-TVthek bereitgestellt. In 3sat ist das Konzert am Samstag, dem 16. Mai, um 20.15 Uhr zu sehen.

