Vereinigte Bühnen Wien und ORF III spielen für Österreich: Live-Konzert mit Musical-Welthits aus „Elisabeth“, „Cats“ u. v. m.

Mit den Musicalstars Perman, Filipčić, Hakvoort, Sarich, Jovanović, Hees, Kuipers, Seibert und Borchert aus dem ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Die Welthits des Musicals, dargeboten von beliebten Stars des Genres und größtenteils aus der Kreativschmiede der Vereinigten Bühnen Wien stammend, präsentiert ORF III Kultur und Information – diesmal in Kooperation mit den VBW – am Sonntag, dem 3. Mai 2020, um 20.15 Uhr im Rahmen des dritten Live-Konzerts der ORF-Sendereihe „Wir spielen für Österreich“. Im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses treten – unter Einhaltung strengster Sicherheitsvorgaben sowie medizinischer Gesundheitskontrollen im Vorfeld der Shows – Publikumslieblinge wie u. a. Lukas Perman, Maya Hakvoort und Drew Sarich auf. Auf dem Programm stehen die beliebtesten Musical-Balladen aus VBW-Eigenproduktionen wie „Elisabeth“, „Tanz der Vampire“, „Mozart!“, „Rebecca“, „Schikaneder“, „Don Camillo und Peppone“, „Der Besuch der alten Dame“ und dem jüngsten Musicalerfolg der VBW „I am from Austria“ sowie aus Andrew Lloyd Webbers Welthit „Cats“, dessen Spielzeit im Wiener Ronacher aufgrund des großen Erfolges verlängert wurde.

Via ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) wird auch dieses „Wir spielen für Österreich“-Konzert als Live-Stream sowie nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand österreichweit zur Verfügung stehen. Die Klassikplattform fidelio (www.myfidelio.at) präsentiert den Abend ebenfalls live bzw. anschließend in der Klassithek. In 3sat ist das Konzert am Samstag, dem 16. Mai, um 20.15 Uhr zu sehen.

VBW-Geschäftsführer Patay: „Es ist schön zu sehen, dass aus dieser Notlage Initiativen wie diese entstehen, die unseren Theatern im Fernsehen eine Bühne geben.“

„Die aktuelle Situation ist auch für die Kunst- und Kulturszene des Landes keine leichte Zeit. Es ist schön zu sehen, dass aus dieser Notlage Initiativen wie diese entstehen, die unseren Theatern im Fernsehen eine Bühne geben“, sagt VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay. „Ich bedanke mich bei ORF III für die Zusammenarbeit und freue mich, dass die Musicalsparte der Vereinigten Bühnen Wien Teil dieser Konzertreihe ist. Anschließend wird unsere jüngste Erfolgsproduktion ‚I am from Austria‘ ausgestrahlt – der krönende Abschluss für einen besonderen Musicalabend, diesmal ausnahmsweise in den eigenen vier Wänden. Ich wünsche unserem Publikum viel Vergnügen und freue mich auf ein möglichst baldiges Wiedersehen in unseren Häusern“, so Patay.

VBW-Musical-Intendant Struppeck: „Unsere VBW-Stars werden an diesem ganz besonderen Fernseh-Abend einen Streifzug durch unsere beliebtesten Musicals antreten.“

„Die Kulturlandschaft Wiens lebt, auch während der Corona-Krise. Obwohl unsere Theater aktuell leider geschlossen bleiben müssen, möchten wir gerade in dieser schweren Zeit einen künstlerischen Beitrag leisten“, sagt VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck. „Daher freuen wir uns, unser Publikum über neue Wege erreichen zu können. Unsere VBW-Stars werden an diesem ganz besonderen Fernseh-Abend einen Streifzug durch unsere beliebtesten Musicals antreten. So möchten wir den Zuseherinnen und Zusehern unsere schönsten Balladen und die ganz großen Musical-Momente nach Hause bringen, damit sie momentan nicht vollständig auf Musicals verzichten müssen. Im Anschluss an unser Konzert können sie dann auch noch unsere Erfolgsproduktion ‚I am from Austria‘ live aus dem Raimund Theater in den eigenen vier Wänden erleben.“

ORF-III-Programmgeschäftsführer Schöber: „Die Idee wurde von Beginn an von allen unseren Partnern im Kulturbetrieb unterstützt und mitgetragen“

„Eine Live-Konzertreihe in Zeiten der Corona-Krise, unter strenger Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen, zu realisieren, ist zugegebenermaßen eine sehr große Herausforderung. Die Idee, den Österreicherinnen und Österreichern trotzdem, oder besser gesagt, gerade jetzt einen Zugang zu Live-Kultur zu ermöglichen, wurde von Beginn an von allen unseren Partnern im Kulturbetrieb unterstützt und mitgetragen“, betont ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber. „Zum Finale der ersten ‚Wir spielen für Österreich‘-Konzertreihe freuen wir uns, dem TV-Publikum ein Musical-Feuerwerk der Vereinigten Bühnen Wien mit den beliebtesten Melodien aus ‚Elisabeth‘, ‚Tanz der Vampire‘ und Co. zu präsentieren. Ich danke hier besonders dem Team um VBW-Geschäftsführer Franz Patay und Intendant Christian Struppeck sowie allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern für ihr herausragendes Engagement“, so Schöber.

Das Programm des Abends im Detail:

Den Abend eröffnet Lukas Perman mit der Nummer „A bisserl für’s Hirn“ aus „Mozart!“. Carin Filipčić, die erst kürzlich noch als Grizabella in „Cats“ auf der Bühne stand und im Live-Konzert den Welthit „Erinnerung“ zum Besten geben wird, singt mit „Gold von den Sternen“ außerdem eine der wohl beliebtesten Balladen des Musicals „Mozart!“. Per Videogruß meldet sich Oedo Kuipers mit der bewegenden „Mozart!“-Melodie „Warum kannst du mich nicht lieben?“. Stimmgewalt braucht es für den Titelsong „Rebecca“ aus dem gleichnamigen Musical – dargeboten von Musical-Ikone Maya Hakvoort, die auch in ihrer Paraderolle als Kaiserin in „Elisabeth“ mit den Liedern „Ich gehör’ nur mir“ und „Nichts!“ glänzen wird. Drew Sarich präsentiert aus derselben Produktion in der Rolle des Luigi Lucheni „Kitsch!“ sowie in der Partie des Tods „Der letzte Tanz“. Gänsehaut-Momente aus dem internationalen Musical-Erfolg „Tanz der Vampire“ garantieren „Die unstillbare Gier“ des Grafen von Krolock – gesungen von Drew Sarich – und die romantische Ballade „Für Sarah“, dargeboten von Lukas Perman. Aus dem VBW-Musical „Schikaneder“ präsentieren Milica Jovanović und Dominik Hees die Hymne des Musicals „Träum groß“. Mark Seibert schickt einen musikalischen Gruß mit der Nummer „Letzter Vorhang“. Jovanović und Hees singen außerdem „Liebe endet nie“ aus „Der Besuch der alten Dame“ und aus „Don Camillo und Peppone“ das Duett „Du und ich auf einer Insel“. Und auch Musical-Star Thomas Borchert sendet mit „36 Häuser“ in der Rolle des Don Camillo eine musikalische Videobotschaft. Zum Finale darf man sich auf die beliebtesten Hits aus „I am from Austria“ freuen – dargeboten von Lukas Perman und Carin Filipčić. Weiters gibt es internationale Grüße aus Korea, Japan und Paris. Durch den Abend führt Musical-Darsteller Lukas Perman.

Anschließend an das Live-Konzert präsentiert ORF III die Aufzeichnung von „I am from Austria – Das Erfolgsmusical“ (21.40 Uhr), Gezeigt wird die Original-Inszenierung von Andreas Gergen, die im September 2017 ihre Weltpremiere im Wiener Raimund Theater feierte. Die Autoren Christian Struppeck und Titus Hoffmann kreierten aus mehr als 20 Hits von Rainhard Fendrich, darunter „Macho Macho“, „Es lebe der Sport“, „Strada del Sole“ und natürlich „I am from Austria“, ein fröhlich-freches Stück voller Romantik, Überraschungen und Situationskomik. In den Hauptrollen sind Publikumslieblinge wie u. a. Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser zu sehen.

„Wir spielen für Österreich“ ist eine Initiative von ORF III Kultur und Information gemeinsam mit Ö1, dem ORF RadioKulturhaus und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, die in Zusammenarbeit mit der Wiener Staatsoper, der Wiener Volksoper und den Vereinigten Bühnen Wien realisiert wurde. Die Signation zur Sendereihe gestaltete Filmemacher Georg Riha.

