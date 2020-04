Silvan: Investitionen in Öffentlichen Verkehr im Wald- und Weinviertel jetzt vorziehen

„Win-Win-Situation für PendlerInnen, Umwelt und Bauwirtschaft“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan fordert aufgrund der Coronakrise, Investitionen in Klimaschutz und Bahnausbau -insbesondere für den Öffentlichen Verkehr im Wald- und Weinviertel -vorzuziehen: „Aufgrund der Coronakrise ist es äußerst sinnvoll, jetzt in den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs zu investieren und damit auch etwas für den Klimaschutz zu tun“, so Silvan. Ein Klimakonjunkturpaket sei eine Win-Win-Situation für PendlerInnen, Umwelt aber auch für die angeschlagene Bauwirtschaft. Um den Öffentlichen Verkehr zu forcieren, sei auch eine Senkung der Steuer auf den grünen Bahnstrom notwendig. Diese Steuer ist in Österreich im EU-Durchschnitt am höchsten. ****

Mit einer parlamentarischen Anfrage an das Infrastrukturministerium wollte Silvan in Erfahrung bringen, ob es bereits konkrete Pläne für den Infrastrukturausbau in den Regionen gibt. Diese Anfragebeantwortung liegt nun vor. So soll zum Beispiel die Nordbahn, die durch Gänserndorf und Mistelbach führt, zur Hochleistungsstrecke ausgebaut werden, die Strecken Wien Stadlau – Staatsgrenze und die Bahnstrecke Gänserndorf-Marchegg werden elektrifiziert und auf Hochleistungsniveau ausgebaut.

Die Franz-Josefs-Bahn, die von Wien übers Weinviertel ins Waldviertel führt, soll ebenfalls modernisiert werden, eine Direktanbindung der Stadt Horn wird geprüft. Für die Nordwestbahn und die Laaer Ostbahn könnten sich durch die Modernisierung der Wiener S-Bahn Stammstrecke ebenfalls Verbesserungen ergeben. Selektive zweigleisige Ausbauten, wie sie die Mistelbacher SPÖ-Bezirksvorsitzende Melanie Erasim und der Hollabrunner SPÖ-Bezirksvorsitzende Richard Pregler seit Jahren fordern, stehen ebenfalls im Raum. Am „Aus“ für die Strecke Schweinbarther Kreuz ändert dies allerdings nichts mehr. Eine Wiederinbetriebnahme dieser Strecke ist laut Verkehrsministerin Gewessler nicht geplant.

Zudem sollen einige Bahnhöfe in den nächsten Jahren modernisiert und zu Mobilitätsdrehscheiben ausgebaut werden. Dies umfasst z.B. die Erweiterung der P&R-Anlagen, die Errichtung bzw. Erweiterung von Bike&Ride-Anlagen, den Ausbau von Rail&Drive-Angeboten, die Förderung von Elektromobilität, die Nachrüstung der Barrierefreiheit an Verkehrsstationen, die Adaptierung der Bahnsteigausstattung (z.B. Wartekojen), die barrierefreie Umgestaltung von Vorplätzen. Zudem soll eine stärkere Verknüpfung zwischen Bus und Bahn erfolgen.

„Diesen Lippenbekenntnissen müssen nun aber rasch Taten folgen“, forderte Silvan. „Alle Beteiligten müssen sich sofort an einen Tisch setzen und klar Schiff machen. Damit unsere Regionen stärker als zuvor aus der Krise hervorgehen, ist es unbedingt notwendig, diese Investitionen vorzuziehen, um unsere PendlerInnen zu entlasten, um unsere Umwelt zu schützen, um die Wirtschaft anzukurbeln und nicht zuletzt um Arbeitsplätze zu sichern und um neue Arbeitsplätze zu schaffen“, schloss der SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) PP/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at