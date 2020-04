Opening für "4GAMECHANGERS Roomservice": Neue, virtuelle Bühne der österreichischen Kunst- und Kulturszene eröffnet am 8. Mai

ProSiebenSat.1 PULS 4 wirkt Kultur-Stillstand entgegen und bietet AutorInnen, KabarettistInnen, Acts uvm. eine internationale Bühne. 100% der Ticketerlöse an KünstlerInnen.

Wien (OTS) - Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen versetzen die Welt in einen absoluten Ausnahmezustand. Durch die Absage aller Events, Veranstaltungen und Konzerte sind davon KünstlerInnen und Kulturschaffende besonders stark betroffen. "4GAMECHANGERS Roomservice" schafft ab sofort Abhilfe.



ProSiebenSat.1 PULS 4 bietet ab sofort ein digitales Theater



"Live-Auftritte direkt per Roomservice ins Wohnzimmer" lautet das Motto: Mit "Roomservice" ist eine Idee entstanden, die dem Berufsstand der KünstlerInnen in Zeiten wie diesen nachhaltig zu Gute kommen soll. Ausgerichtet als österreichische Alternative zu internationalen Social Media Angeboten geht "Roomservice" über gratis Events auf Social Media hinaus und gibt den (Klein)KünstlerInnen und SchriftstellerInnen die Möglichkeit, finanziell von ihren Inhalten zu profitieren. Die Auftritte aller Art durch KabarettistInnen, Comedians SchauspielerInnen, AutorInnen und Musik-Acts haben eine durchschnittliche Länge von 50 Minuten. In Corona-Zeiten gehen 100% der Ticketerlöse an die KünsterInnen.



Exklusiver Kooperationspartner Falco Privatstiftung

Stiftungsauftrag: Die Kernaufgaben der Falco Privatstiftung sind die „Förderung österreichischer Nachwuchskünstler“ und die „Erhaltung des künstlerischen Erbes von Falco“.



Die Krise als Chance für die nationale Kunst- und Kulturszene



Als Zugpferd dienen bei "Roomservice" etablierte Acts, die exklusiv für ihr Publikum aus dem Wohnzimmer in das Wohnzimmer streamen. Aber mitmachen können alle. Auch Nachwuchs-KünstlerInnen haben so die Möglichkeit, von ihren Auftritten zu profitieren. KünstlerInnen können sich ab sofort unter 4gamechangers @ prosiebensat1puls4.com melden, um einen Auftritt zu organisieren und den Ticketverkauf zu starten. Als 360-Digital-Medienhaus unterstützt die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe mit ihrem 4GAMECHANGERS-Team die Initiative und sorgt für die Verbreitung der Inhalte auf sämtlichen Kanälen, vordergründig im TV. Ausgespielt werden die "Roomservice"-Sessions über die Provider-Plattform 4gamechangers.io im Livestream, wo sie weitere 44 Stunden On Demand zur Verfügung stehen werden.



Start-Programm von "4GAMECHANGERS Roomservice":



8. Mai

18:00 Uhr: "Karlin spielt eigenes Zeug" - Alexander Karlin (70 MINUTEN // MUSIK)

20:00 Uhr: "WERISTdICHTER?" - Alexandru Cosarca & Sarah Hauber (50 MINUTEN // THEATER)

9. Mai

19:00 Uhr: "Full Defizit" - Harald Pomper (90 MINUTEN // KABARETT)

21:00 Uhr: "Marlyn & Stern" - Lisa Stern & Co. (90 MINUTEN // MUSIK)

10. Mai

18:00 Uhr: "Tödlicher Crash im selbstfahrenden Auto" - Barbara Wimmer (46 MINUTEN // LESUNG)

19:00 Uhr: "Nadiv Molcho" - Nadiv Molcho (45 MINUTEN // KABARETT)

20:00 Uhr: "All4Austria - A Wiedasehn" - Piotre Lueger & Co. (45 MINUTEN // MUSIK)

12. Mai

19:00 Uhr: "Sibylle Kefer Solo" - Sibylle Kefer (60 MINUTEN // MUSIK)

13. Mai

19:00 Uhr: "argeWorte - Wortskulpturen von Mona May" - Mona May, Peta Klotzberg & Peter Lang" (60 MINUTEN // KABARETT)

20:00: "Singer-Songwriter-Soirée" - Amelie Tobien (45 MINUTEN // MUSIK)

14. Mai

19:00 Uhr: "Eva D's Wohnzimmer" - Eva Daymanovi (50 MINUTEN // MUSIK; KABARETT ETC:)

20:30 Uhr: "WEANARISCH G'REDT, G'SUNGEN UND G'SPIELT" - Tini Kainrath & Wolfgang "Fifi" Pissecker & Co. (60 MINUTEN // KABARETT & MUSIK)



Weitere KünstlerInnen beim Roomservice, Daten tba:



Michael Niavarani & Florian Scheuba

Nadja Maleh

Gernot Haas

Adele Neuhauser & William Mang

Adele Neuhauser, Christian Dolezal, Susanne Hehenberger & Peter Wesenauer

Julya Rabinowich

Daniela Flickentanz

Joesi Prokopetz

Please Madame

"Hauptsache Koscher" mit Shlomit Butbul, Tania Golden, Eduard Wildner und Wolfgang Schmidt

Violetta Parisini

uvm.

Unter folgender Adresse können sich KünstlerInnen, MusikerInnen, KabarettistInnen & AutorInnen aktiv melden, wenn sie bei "Roomservice" dabei sein wollen 4gamechangers@prosiebensat1puls4.com

