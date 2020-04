Cordula Stratmann: "Ich stehe mitunter auch vorm Spiegel und denke: uuuahhhhähh" (FOTO)

Hamburg (ots) - Heute erscheint die zweite Ausgabe von BRIGITTE LEBEN - dem Coachingmagazin mit Stefanie Stahl, Deutschlands bekanntester Psychotherapeutin und Bestsellerautorin. In der Rubrik "Sprechstunde" führte Stefanie Stahl ein Gespräch mit der Comedian Cordula Stratmann, die heute als Familientherapeutin arbeitet. Auf das Thema Alter angesprochen, erwiderte Stratmann: "Ich stehe mitunter auch vorm Spiegel und denke: uuuahhhhähh - das beschreibt es am besten, was ich dann fühle." Und weiter: "Ich werde zunehmend trotzig, wenn ich so tun soll, als würde ich nicht älter. Ich bin 56, das sieht in meinem Fall so aus..." Aber es sei nichts, was zu verstecken sie noch bereit wäre. Der Widerstand gegen das Älterwerden ist so aufwendig, da sei sie echt zu faul für.

Die Rolle der wachsenden Prominenz hat Cordula Stratmann damals ziemlich zugesetzt: "Der Übergang zur öffentlichen Person hat mich lange Jahre regelrecht gegruselt. Das war nie, was ich wollte. Ich habe das Komikerinnen-Dasein geliebt, aber ich habe nie explizit die Öffentlichkeit gesucht." Das Neue habe sie immer gereizt, aber den Begleitumständen habe die gelernte systemische Familientherapeutin immer misstraut.

Weitere Themen im Heft: Wie wirke ich auf andere Menschen? Welcher Persönlichkeitstyp bin ich? Wie gehe ich mit Narzissten um? Wie lerne ich es, ein dickeres Fell zu bekommen? Wie halte ich schwierige Situationen aus, die ich nicht ändern kann?

Rückfragen & Kontakt:

BRIGITTE

Stellv. Leitung Markenkommunikation

Maike Pelikan

Gruner + Jahr GmbH

Tel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57

E-Mail: pelikan.maike @ guj.de