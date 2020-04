Träume jetzt – reise später!

Leider ist es zurzeit nicht möglich, in die Schweiz zu reisen. Es ist aber erlaubt, zu träumen! Unter dem Motto „Dream now – travel later“ stellen wir virtuelle Städtereisen vor.

Virtuelle Stadtrundgänge in den Schweizer Boutique Towns

Dank ihrer überschaubaren Größe stehen die Schweizer Städte sowohl für Lebensqualität als auch für urbanes Flair. Auf wenigen Quadratkilometern finden Sie gut erhaltene historische Ortskerne, Meisterwerke der modernen Architektur und unzählige Grünflächen. Einige der Highlights lassen sich auf virtuellen Rundgängen oder über Video erleben:

Bundeshaus in Bern: www.parlamentsgebaeude-tour.ch

KKL Luzern: https://vt.myswissbox.ch/KKL/VT-KKL.html

Virtuelle Tour durch das Städtchen Nyon im Weinbaugebiet La Côte (Genferseegebiet): https://tourmake.fr/fr/tour

360° Aerial Genf: www.youtube.com/watch?v=cX-BqEDKajU

360° Aerial Zürich: https://www.youtube.com/watch?v=9_35S_ybLkg

Im Frühling können Sie in die Blumenwelt von Morges am Genfersee eintauchen:

Floralies: www.youtube.com/watch?v=wUkeGh3ITmE&feature=emb_logo

Tulpenfest: www.youtube.com/watch?v=Ifm4IuwTajM&feature=emb_logo

Ausstellungen vom Sofa aus besuchen?

Mit diesen Angeboten ist das möglich, zum Beispiel im Kunstmuseum Basel: http://sammlungonline.kunstmuseumbasel.ch/eMuseumPlus,

www.youtube.com/channel/UCAaFJuXfhBxr-rITBZKrpIQ/featured;

Sammlung des Zentrums Paul Klee Bern und Rundgang durch den Bau von Renzo Piano www.emuseum.zpk.org/eMuseumPlus, www.youtube.com/watch?v=kdBq4g4Ka-I;

Rundgang durch das Kirchner Museum in Davos: www.youtube.com/watch?v=QzJbFxWE_Vk;

Sammlung Oskar Reinhart „Am Römerholz“ in Winterthur: www.youtube.com/watch?v=LeIlVTiNdYw

Video von „Dream now – travel later“: https://youtu.be/rn38MSf-eKM



Weitere Informationen: www.MySwitzerland.com

