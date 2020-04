Landesrat Danninger: Mit Online-Tools können Wirte Präsenz steigern

Tool ermöglicht es Betrieben, ihre Speisekarten online zu präsentieren und den Bestellvorgang für Kunden zu erleichtern

St. Pölten (OTS/NLK) - „Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger als Betrieb für Kunden präsent zu bleiben. Viele Wirtinnen und Wirte in Niederösterreich haben auf Abholung beziehungsweise Lieferservice umgestellt, aber es fehlt ihnen oftmals eine geeignete Plattform, die den Bestellvorgang für den Kunden übersichtlich gestaltet und ihre geänderten internen Abläufe vereinfacht. Hier können Werkzeuge wie bestellung.co.at helfen“, ist Landesrat Jochen Danninger überzeugt und führt weiter aus: „‘Not macht erfinderisch‘, heißt es und in der aktuellen Lage merkt man, dass dies zutrifft. Neue Start-ups und Projekte bedienen spezifische, neue Bedürfnisse, die sich aus der aktuell für viele Betriebe schwierigen Lage ergeben. Ich bin stolz auf die kreativen neuen Businessideen der niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer und unterstütze diese gern bei ihrer Entwicklung und ihrem Erfolgsweg.“

Tom Bläumauer, Initiator von bestellung.co.at, erklärt: „Die Handhabung des Tools ist sowohl für den Betrieb als auch für den Kunden sehr einfach. Die Speisekarte wird von uns online gestellt und ist so für den Kunden gut sichtbar. Der Link kann in sozialen Medien, im eigenen Newsletter oder auf der Website eingebunden werden. Der Kunde wählt die gewünschten Speisen auf bestellung.co.at aus und gibt die gewünschte Abhol- oder Lieferzeit ein. Der Betrieb erhält die Bestellung dann via Mail. Bezahlt wird vor Ort, deshalb entfallen hier etwaige Spesen. Wir bieten dieses Service für 75 Euro bei einer Laufzeit von einem Jahr an.“

Unter anderem nutzen bereits folgende Betriebe das Tool: Feuersbrunn -www.moerwald.at, Waidhofen/Ybbs - www.schlosswirt-rothschild.at, Sieghartskirchen - www.kleinepost.at, Bockfließ – www.schlosskeller.at, Knödelmanufaktur Wien/NÖ –

https://www.willstdumitmirknoedeln.at/knoedel-noe/.

Link zum Online-Tool: www.bestellung.co.at

Weitere Informationen: Büro Landesrat Jochen Danninger – Andreas Csar Telefon 02742/9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at.

