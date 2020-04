IFA Wohnbau-Investment: Pünktlicher Baustart für „Green Paradise“ in Graz

Nachfrage nach Veranlagungen in Wohnimmobilien ungebremst

Zwei neue Bauherrenmodelle in Graz konstituiert

Alle IFA Baustellen in Betrieb

IFA, der Spezialist für direkte Immobilieninvestments, startete den Bau des Ensembles „Green Paradise Graz“ planmäßig im April. „Im letzten Jahr wurde dieses Investment innerhalb weniger Monate platziert – jetzt wird gebaut!“, freut sich IFA Vorstand Michael Baert. Das Wohnbauprojekt mit einem Investitionsvolumen von rund 43 Millionen Euro umfasst 139 Neubauwohnungen. Alle Einheiten verfügen über Freiflächen und bieten leistbaren Wohnraum in der steirischen Landeshauptstadt.

Auch in herausfordernden Zeiten gibt es bei IFA eine starke Nachfrage nach Investments in Wohnimmobilien. „Anleger sind gerade jetzt auf der Suche nach Sicherheit und Stabilität und finden diese in Wohnimmobilien. Denn die Nachfrage auf Mieterseite nach leistbarem, hochqualitativem Wohnraum ist ungebrochen. Genau diese Win-Win-Situation schaffen wir durch unsere Investments im geförderten Segment. Alleine im April konnten wir zwei Bauherrenmodelle gemeinsam mit den Investoren – erstmals online – konstituieren“, so Michael Baert.

Nicht nur das Projekt „Green Paradise Graz“ wird gebaut, auch weitere sich in Bau befindliche IFA Investmentprodukte liegen im Plan oder gar davor. So die Baustelle in der Köstenbaumgasse in Graz: bereits im Juni wird das Projekt „City Suites" fertiggestellt sein – drei Monate früher als geplant. IFA realisiert hier 100 Neubauwohnungen und 4 Geschäftslokale in Graz/Gries mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 22 Mio. Euro. Interessierte Mieter haben die Möglichkeit, sich für Besichtigungen – beispielsweise mit einem kontaktlosen Besichtigungsservice – bei der Hausverwaltung (unter www.ivv.at) anzumelden.

Gleichzeitig schreitet im 11. Wiener Gemeindebezirk das Projekt „GEISELBERG WOHNEN³“ mit insgesamt 132 Wohnungen plangemäß voran und auch die Realisierung des IFA PRIME Investments „Palais Faber“ in Salzburg wird fortgesetzt.



IFA Bauherrenmodelle online konstituiert

Erstmals per Videokonferenz wurden zwei Investments in Graz/Straßgang im April konstituiert: das Wohnbauprojekt „Baiernstraße 59“ – mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 8 Millionen Euro – sowie zwei Häuser des Investments „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ in der Gradnerstraße.

Aktuelle Investmentmöglichkeiten

Das Projekt „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“ mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 43 Millionen Euro bietet für jeden Anleger das passende Investment. Gleich drei Varianten stehen für eine Beteiligung zur Wahl: das klassische IFA Neubauherrenmodell, das IFA Bauherrenmodell Plus sowie das neue Angebot IFA Bauherrenmodell Plus „BAR“, speziell für Barzeichner.

In der Buchengasse im 10. Wiener Gemeindebezirk können sich Investoren in Form einer Kommanditgesellschaft am Projekt beteiligen. Interessierte sollten allerdings rasch agieren, da über zwei Drittel des Investitionsvolumens in Höhe von insgesamt rund 13 Millionen Euro bereits platziert sind.

Weitere Informationen zu allen Projekten finden Sie unter www.ifa.at/projekte



Über IFA – Institut für Anlageberatung

IFA ist seit 1978 Spezialist für direkte Immobilieninvestments für private und institutionelle Anleger in Österreich, hat bisher 469 Projekte realisiert und verwaltet ein Investmentvolumen von 2,35 Mrd. Euro. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments mit allen verbundenen Dienstleistungen: Von der Planung und Durchführung von Entwicklungsprojekten für Investments über die steuerliche Beratung und Erstellung individueller Finanzierungskonzepte bis hin zu Asset- bzw. Property Management und Vermietung. Zu den Investment-Highlights der letzten Jahre zählen die Wiener Sofiensäle, das Motel One Wien-Staatsoper, das Palais Zollamt Linz oder das Palais Faber in Salzburg. Mehr Informationen: www.ifa.at

