Clever, smart und wieder ein Design-Highlight fürs Smart Home: Der neue Gira Tastsensor 4

Preisgekröntes Design vom Smart-Home-Pionier Gira jetzt auch in Österreich erhältlich

Kufstein (OTS) - Smart-Home-Pionier Gira hat den neuen Gira Tastsensor 4 auf den Markt gebracht. Das innovative KNX-Bedienelement des traditionsreichen deutschen Familienunternehmens ist jetzt auch in Österreich im führenden Elektrofachhandel erhältlich.

Mit einfachen Lichtschaltern haben moderne KNX-Bedienelemente im Smart Home nichts mehr gemeinsam. Viel mehr sind diese Multifunktionsschalter clevere Tausendsassa, die das Leben mit modernster Technik im Eigenheim, in der Mietwohnung oder im Office einfacher machen.

So wie der neue Gira Tastsensor 4: Licht an – Licht aus. Jalousien und Heizung steuern, Wohnklima regeln oder verschiedene Beleuchtungs-szenarien abspielen sind nur einige Funktionen, die der Gira Tastsensor 4 mit höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards deutscher Ingenieurskunst mitbringt. Integriert ist in diese Produktinnovation darüber hinaus ein Temperatur- und Feuchtesensor, über den das Wohnraumklima im Smart Home nicht nur beobachtet, sondern auch optimal und energieeffizient eingestellt und gesteuert wird. Der Gira Tastsensor 4 verfügt zudem über einen zusätzlichen Anschluss für einen externen Temperaturfühler, etwa für Fußbodenheizungen. Je nach Variante sind bis zu acht Funktionen über ein Bedienelement steuerbar.

Das neue KNX-Produkt ist mit einem Demontageschutz versehen und voll zukunftsfähig, denn der Gira Tastsensor 4 ist für die verschlüsselte Kommunikation nach dem KNX Secure Standard vorbereitet und komplett updatefähig per Gira ETS Service APP.

Preisgekröntes Design:

Neben seiner intuitiven Bedienung überzeugt auch der Gira Tastsensor 4 mit herausragendem Design, das gerade erst mit einem IF Design Award 2020 ausgezeichnet wurde. Die klare Fläche, seine quadratische Form, angenehme Haptik und die ausgesucht wertigen Materialien passen perfekt zu einer modernen und harmonischen Innenarchitektur.

„Für planende IngenieurInnen, Bauherren und ArchitektInnen bietet der Gira Tastsensor 4 wirklich tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Der Neue ist bei Österreichs führenden Elektrohändlern über unsere Gira Vertriebspartner schon erhältlich“, sagt Franz Einwallner, Geschäftsführer der Gira Austria GmbH in Salzburg.

Verfügbar sind in Österreich seit Kurzem die Varianten Glas Schwarz, Glas Weiß, Aluminium, Aluminium Schwarz und Edelstahl. Im Oktober folgen dann die Farben Reinweiß glänzend, Schwarz matt, Grau matt, Reinweiß seidenmatt und Anthrazit sowie die beschichtete Ausführung mit Bronze. Mit einem Außenmaß von 95 x 95 mm bietet der Gira Tastsensor 4 eine großzügige Bedienfläche. Er ist mit 1fach-, 2fach- und 4fach-Wippen erhältlich, die dem Nutzer ein taktiles Feedback geben. Die LED zur Statusanzeige gibt es mit acht Farbeinstellungen.

Mit dem Gira Beschriftungsservice bietet Gira seinen Kunden einen besonderen wie praktischen Mehrwert: Die Tastsensoren werden mit Inbetriebnahmewippen geliefert, die hochwertige Laser-Beschriftung der Wippen kann auf Wunsch ganz individuell erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Erhältlich sind Produkte von Gira bei Österreichs führenden Elektrohändlern.

www.gira.at

Rückfragen & Kontakt:

WEISS PR & MEDIA e.U.

Michael Weiß

Geschäftsführung

+43 664 750 38083

michael.weiss @ weiss-pr.at

www.weiss-pr.at