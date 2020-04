Distanz überbrücken und mit Meßmer besondere Momente schenken

Tee-Gruß auf Knopfdruck: Auf https://www.mein-messmer-moment.at lässt sich auch während der COVID-19-Maßnahmen zeigen, dass man seinen Lieben ganz nah ist.

Hall in Tirol (OTS/LCG) - Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Verbreitung sind die Menschen zwar virtuell eng zusammengerückt; aber das persönliche Erlebnis mit Freunden, Familie oder am bevorstehenden Muttertag vermissen viele schmerzlich. Trotz sanfter Lockerung der Maßnahmen bleibt die Einschränkung der sozialen Kontakte das oberste Gebot im Kampf gegen die Pandemie. Das Hamburger Traditionsunternehmen Meßmer macht es jetzt trotz „Physical Distancing“ ganz einfach, seinen Lieben eine ganz reale Grußbotschaft zu schicken und gleich noch feinen Bio-Tee-Genuss mitzuliefern. Die schmackhafte Überraschung wird direkt und kontaktlos an die gewünschten Adressaten geschickt und sorgt nicht nur für Freude, sondern auch gleich für einen besonderen Moment mit einer Tasse Meßmer-Tee. Den kann momentan jeder brauchen! Ganz gleich, ob im Homeoffice, beim Homeschooling oder einfach als kleine Aufheiterung zwischendurch.

„Teegenuss ist für viele Menschen ein sozialer Moment, den man gerne gemeinsam erlebt. Mit den schmackhaften Grußbotschaften wollen wir die Distanz in dieser herausfordernden Zeit überbrücken und es den Menschen einfach machen, Freude zu schenken und zu überraschen, bis sie wieder gemeinsam eine Tasse Tee genießen können“ , sagt Geschäftsführerin Karin Stainer. „Als familiengeführtes Unternehmen wissen wir bei Meßmer, dass kleine Gesten für große Freude sorgen können und in dieser Ausnahmesituation besonders wichtig sind.“

Vier individuelle Grußkarten und vier Meßmer-Bio-Tees sorgen für den besonderen Moment

Auf https://www.mein-messmer-moment.at kann aus vier unterschiedlichen Grußkarten mit sympathischen Sujets und Sprüchen gewählt werden. „Es ist immer der richtige Moment, um Dir zu sagen, wie gern ich Dich hab!“, „Mit Dir ist jeder schöne Moment meines Lebens noch ein bisschen schöner“ oder „Ich freue mich auf unser Wiedersehen! Lass uns Tee trinken und noch einen Moment abwarten“ eignen sich perfekt, um die Vorfreude auf das Wiedersehen zu verkürzen. Für alle, die sich auch am Muttertag nicht persönlich sehen werden, gibt es natürlich auch ein eigenes Sujet zu diesem Ehrentag. Zur Grußkarte kann individuell aus den Teesorten „Bio Orange Ingwer“, „Bio Alpenkräuter“, „Bio Fruchtiges Beerchen“ oder „Bio Blutorange“ gewählt werden. Zum Abschluss muss nur mehr der eigene Name eingegeben werden und schon macht sich der aromatische Gruß auf den Weg zu seinem Empfänger.

Türhänger zieht die Blicke auf sich

Die charmante Aktion wird von Meßmer derzeit überall da kommuniziert, wo sich die Menschen die meiste Zeit aufhalten. 160.000 Türhänger im Großraum Wien und Salzburg sowie eine eigene Digitalkampagne und Printinserate erreichen sie direkt an ihrer Wohnungstür und in ihren eigenen vier Wänden. Von dort aus braucht es nur mehr einen Klick auf https://www.mein-messmer-moment.at, um zu zeigen, dass man an jemanden denkt und sich schon auf das Wiedersehen in der „neuen Normalität“ freut.



Die liebevoll gestalteten Grußkarten können solange der Vorrat reicht und bis spätestens 31. Mai 2020 verschickt werden. Pro Grußkarte und Teepackung mit 20 Teebeuteln werden fünf Euro (inklusive Versand und Umsatzsteuer) verrechnet.

