AiCure ernennt den ehemaligen Medidata-Gründer Ed Ikeguchi zum CEO

New York (ots/PRNewswire) - Branchenveteran wird auf dem zehnjährigen Markterfolg von AiCure aufbauen und die KI-Plattform für holistische Patientengesundheit auf digitale Biomarker ausweiten

Anhaltendes Unternehmenswachstum und Plattform-Meilensteine treiben Momentum für 2020 voran

AiCure, ein Unternehmen für KI und fortschrittliche Datenanalyse, das sich auf die Verbesserung klinischer Studien konzentriert, gab heute die Ernennung von Ed Ikeguchi, M.D. als Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Die Ernennung von Dr. Ikeguchi, der zuvor als Chief Medical Officer (CMO) und President des Unternehmens tätig war, wird AICures Engagement zur Verbesserung der ganzheitlichen Gesundheit durch das wissenschaftliche Verständnis der zugrundeliegenden menschlichen Reaktionen auf Krankheiten und Behandlungen fördern. Mit der heutigen Ankündigung von digitalen Biomarkern setzt AICure diese Vision um.

Dr. Ikeguchi war, bevor er 2018 als CMO zu AiCure stieß, Mitbegründer von Medidata Solutions, wo er das Unternehmen von der Gründung bis zum Börsengang im Jahr 2009 ausbaute, und von 1999 bis 2001 als CEO und von 2001 bis 2009 als CMO fungierte. Dr. Ikeguchis umfassende Erfahrung sowohl auf Geschäftsleitungsebene als auch im klinischen Umfeld, einschließlich seines Verständnisses der vielfältigen Herausforderungen im Bereich der Patienteneinbindung, positioniert ihn gut, um das Unternehmen in seiner nächsten Phase zu führen.

Dr. Ikeguchi übernimmt die Leitung von AiCure, das seit zehn Jahren die Qualität der Daten aus klinischen Studien verbessert, indem es die Dosierung und das Verhalten der Patienten in Echtzeit überwacht und so kleinere und schnellere Studien ermöglicht. AiCure hat seinen Wert für pharmazeutische Unternehmen und Organisationen des Gesundheitswesens etabliert, indem es neuartige Einblicke in das Verhalten von Patienten gewährt und es ihnen ermöglicht, dieses Verhalten zu messen und für eine optimale Versorgung zu modifizieren. Dr. Ikeguchi wird die Fülle von Verhaltensdaten, die AiCure gespeichert und analysiert hat, nutzen und die Präsenz des Unternehmens im Feld digitale Biomarker auszuweiten. Diese sollen dazu dienen, nicht naheliegende Patientenreaktionen zu identifizieren und ein vollständiges Bild des komplexen menschlichen Verhaltens zu erfassen. Den Kunden ein tiefergehendes Verständnis solcher Verhaltenstrends zu erschließen, wird es ermöglichen, Patienten in Echtzeit und objektiv in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten, was zur Verbesserung der Patienten- und Studienergebnisse beitragen kann.

"Das traditionelle stationäre Modell in den Bereichen Gesundheitsversorgung und klinische Studien eignet sich nur für transaktionale Beziehungen zu den Patienten und lässt, abgesehen von den persönlichen Besuchen, jede Menge Raum für blinde Flecken. Wir bei AiCure sind bestrebt, diese Denkweise zu ändern und eine kontinuierliche Sichtverbindung auf das Wohlbefinden des Einzelnen zu erreichen", erklärt Dr. Ed Ikeguchi, CEO von AiCure. "Es ist mir eine Ehre, das Unternehmen in seiner nächsten Phase zu leiten, während wir auf eine holistische Gesundheitsversorgung hinarbeiten, unser Verständnis der erlebten Patientenerfahrung vertiefen und die Glaubwürdigkeit der klinischen Studienergebnisse erhöhen. Wir sind bereit, auf unserer starken Dynamik aufzubauen und uns in der Patientenbetreuung und Medikamentenentwicklung weiter zu profilieren".

Säulen des Erfolgs treiben das Wachstum 2020 voran

Zusätzlich zu Dr. Ikeguchis Ernennung hat AICure bereits mehrere Meilensteine für eine starke Leistung im Jahr 2020 erreicht, darunter:

Anhaltende Unternehmensdynamik:

- Berufung von Vidhi Goel zum neuen Vice President of Marketing, die

ihre zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung nutzt, um den Bedarf der

Kunden zu adressieren Kontinuierliches Umsatzwachstum sowohl bei

Neukunden als auch bei Nachfolgeaufträgen von

Top-20-Pharmaunternehmen, einschließlich eines 200%igen Wachstums

bei Kunden für digitale Biomarker Laufende Zusammenarbeit mit

Sponsoren zur Entwicklung prädiktiver Analysen, um

branchenführende Tools zum Monitoring der Teilnehmer und

Prüfstellen-Performance zu entwickeln









Erweiterung der Plattform:







- Offizieller Start der ersten digitalen Biomarker-Plattform des

Unternehmens, um subtile Veränderungen im Zustand eines Patienten

per Fernzugriff zu erfassen Eine neue Funktionalität für

Pflegepersonal, die es ermöglicht, Benachrichtigungen und

Textmeldungen an zugelassene Pflegekräfte weiterzuleiten, um den

Einsatz der Plattform in pädiatrischen Studien und bei

Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer zu verbessern Einführung

eines Home Visit-Workflows für Hausbesuche zur Unterstützung von

Hausbesuchen von Krankenpflegern, um die Notwendigkeit zu

verringern, dass der Patient eine Klinik aufsuchen muss Neue

Fähigkeiten zur elektronischen Erfassung der Patientenergebnisse

(electronic Patient Reported Outcome, ePRO), die die Einbindung

der Patienten steigern und darauf abzielen, die traditionellen

Beurteilungen durch Kliniker zu replizieren









Verbesserte Technologiefunktionen:







- Erweiterte Video-Review-Kapazitäten zur besseren Überwachung einer

absichtlichen Nichteinhaltung in Hochrisikostudien Ausweitung der

Single-Sign-On-Funktion und Verfügbarkeit der Plattform in vier

zusätzlichen Sprachen, wodurch die Gesamtverfügbarkeit auf 45

Sprachen erhöht wird Erweiterte Analytics-Engine zum Ausbau der

kontinuierlichen Lernfähigkeiten der Plattform für maschinelles

Lernen Benutzerdefiniertes Reporting, das die

Kundenstudien-Performance anhand von Branchen-Benchmarks

analysiert.







Informationen zu AiCure



AiCure ist ein Unternehmen für KI und fortgeschrittene Datenanalyse, das ein Monitoring des Patientenverhaltens und die Beteiligung von Patienten an klinischen Studien per Fernzugriff ermöglicht. AiCure verbessert die Vorhersagbarkeit von Studienzeiten, senkt die Kosten und verkürzt die Fristen durch Patienteneinbindung und Beurteilung über Remote-Technologie, einschließlich Messung von digitalen Biomarkern und Echtzeit-Überwachung der Patientendosierung. Das 2010 gegründete und von den National Institutes of Health (NIH) und führenden institutionellen Anlegern finanzierte AICure verfügt über mehr als 65 erteilte Patente und arbeitet mit globalen Kunden in über 10 Ländern zusammen. AiCure genießt weltweite Anerkennung und hat die Auszeichnungen Scrip Award, AI 100 und Digital Health 150 erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.aicure.com.

Pressekontakt

Siobhan Nguyen

aicure @ fleishman.com

617-986-5784

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022858/AiCure _Logo.jpg