Landesrat Danninger: „Gut, dass Niederösterreichs Gastgeber nun Gewissheit haben“

Enorme Erwartungshaltung von Gastgebern und Gästen

St. Pölten (OTS/NLK) - Tourismuslandesrat Jochen Danninger betont zu den heutigen Ankündigungen der Bundesregierung betreffend Tourismus:

„Die Erwartungshaltung ist sowohl auf der Seite der Gäste als auch der Gastgeberinnen und Gastgeber in der Gastronomie, Hotellerie und bei den Ausflugszielen in Niederösterreich enorm hoch. Bevölkerung und Gäste wollen die wiedererlangte Bewegungsfreiheit genießen. Wichtig ist, dass es nun eine klare Perspektive gibt und dass viele Gastgeber nun Gewissheit haben, wann sie aufsperren dürfen. Nun gilt es, uns bestmöglich auf den Start der Sommersaison vorzubereiten. Unsere Gastgeber freuen sich sehr darauf, endlich wieder für ihre Gäste da zu sein, dabei gilt weiterhin die oberste Prämisse: Die Gesundheit der Gäste, Mitarbeiter und Gastgeber steht an oberster Stelle. Mein Dank gilt allen Branchenvertretern, die diese Lösung möglich gemacht haben und mittragen.“

