AK Niederösterreich -Wieser: Weiterbildungs-Einrichtungen brauchen umgehend Klarheit für Wiedereröffnung

Rahmenbedingungen bisher völlig unbekannt - Bildungsministerium muss Lösungen präsentieren

St. Pölten (OTS) - Österreichs Schulen sollen ab Mitte Mai in den Normalbetrieb starten. Die Einrichtungen für Erwachsenen- und Weiterbildung wie das BFI Niederösterreich stehen aber derzeit noch vor einer ungewissen Zukunft. Wann sie aufsperren dürfen und zu welchen Bedingungen, ist weitestgehend völlig unklar. „Die Erwachsenen-Bildungseinrichtungen brauchen Klarheit und Planungssicherheit “, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. Er fordert vom Bildungsministerium umgehend Lösungen und Entscheidungen.

„Wenn die Schulen Mitte Mai mit dem Normalbetrieb starten, soll dies auch für die Erwachsenen-Bildungseinrichtungen gelten“, so Wieser.

Das BFI Niederösterreich steht für zielgerichtete Ausbildung, bei der zusätzliche Qualifikationen erworben werden können. Wie die Details für einen regulären Betrieb aussehen, ist mit Ausnahme der Zentralmatura und der Lehrabschlussprüfungen noch völlig unklar. Das betrifft sowohl die Anzahl der Klassenschüler, ebenso wie Hygiene- und Abstandsmaßnahmen und die Frage, wann der Betrieb zur Gänze wieder aufgenommen werden kann. Mit Beginn der Einschränkungen wurden hunderte Kurse unterbrochen oder erst gar nicht gestartet. Hier fragen viele TeilnehmerInnen täglich nach, wann es weitergeht.

„Es geht hier auch um anerkannte Abschlüsse und Qualifikationen für dringend benötigte Fachkräfte in den Betrieben, etwa bei Ordinationsassistenz oder Pflegeassistenz. Hierbei braucht es verbindliche Angaben, wann mit dem Präsenzunterricht für die Prüfungsvorbereitung gestartet werden darf“, so Wieser. Das BFI hofft, dass sämtliche Weiterbildungsveranstaltungen so bald als möglich gestartet werden. Nachdem in der Erwachsenenbildung in der Regel das Problem zu hoher Klassen-Schüler-Zahlen nicht besteht, kann das BFI auch leicht für erforderliche Abstands- und Hygienemaßnahmen sorgen. „Es braucht jedoch verbindliche Vorgaben und Entscheidungen für diese wichtigen Erwachsenen-Bildungseinrichtungen“, so Wieser abschließend.



