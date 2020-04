Vana fordert fünf Billionen Euro für gerechten und nachhaltigen Aufbau nach der Coronakrise

Grüner Deal bestes Konjunkturprogramm

Wien (OTS) - Die Grünen im Europaparlament legen heute ihren Investitionsplan vor, um den Aufbau nach der Coronakrise nachhaltig und gerecht zu gestalten. LINK. Im Zentrum des fünf Billionen schweren Plans steht der Grüne Deal. Die EU-Kommission hat angekündigt, ihren Plan für die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise am 6. Mai vorzustellen.



„Wir müssen jetzt die Weichen für eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft nach der Coronakrise stellen. Der Grüne Deal muss Europas Antwort auf diese Krise sein. Der Fehler von 2008, nach der Krise auf neoliberale Austeriätspolitik zu setzen, darf nicht wiederholt werden“, kommentiert Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament. „Das europäische Konjunkturpaket muss an die Pariser Klimaziele geknüpft und gezielt eingesetzt werden, um auf dem Arbeitsmarkt die Gleichstellung der Geschlechter zu verbessern. Vor allem Carearbeit, die vornehmlich Frauen leisten, muss besser entlohnt werden. Es gilt außerdem, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa zu stärken und so die Grundlagen für eine solidarisches Miteinander schaffen.



Die Coronakrise zeigt, wie sehr wir auf europäische Zusammenarbeit angewiesen sind. In Zukunft werden wir mehr EU-Kompetenzen im Katastrophenschutz und bei der Koordination der medizinischen Versorgung brauchen.“





Grüner Investitionsplan:



