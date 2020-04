Muchitsch: SPÖ setzt sich bei längerer Frist auf Arbeitslosengeldhöhe durch

Wien (OTS/SK) - „Die SPÖ setzt sich bei längerer Frist auf Arbeitslosengeld durch. Es gibt kein Abrutschen in die Notstandshilfe mit weniger Leistungsanspruch“, zeigt sich SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch erfreut, dass sich ÖVP und Grüne doch noch überzeugen ließen. Auf Forderung der SPÖ hat die Bundesregierung eine Regierungsvorlage zur Verlängerung der Höhe des Arbeitslosengeldes eingebracht. Aber ÖVP und Grüne haben diese Maßnahme von 1. Mai bis Ende September befristet. „Das wäre zu spät, da die Krise bereits Mitte März begonnen hat und die Arbeitslosigkeit wird sich im Herbst nochmals dramatisch verschlechtern. „Wir haben einen Zeitraum vom 15. März bis Ende des Jahres gefordert und haben uns nun im Zuge von Gesprächen bis heute Morgen damit durchgesetzt“, betont Muchitsch. Ein gemeinsamer Abänderungsantrag stellt das jetzt sicher. „Das ist ein schöner wichtiger erster Schritt für all jene knapp 600.000 Menschen, die unverschuldet länger in Arbeitslosigkeit verbleiben müssen. Ein Abrutschen in die geringere Leistung der Notstandshilfe wird somit verhindert“, so der SPÖ-Sozialsprecher. **** (Schluss) up/sl/mp

