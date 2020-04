Coronavirus – Keck kritisiert unklare Regelung zu Unterstützungsleistung für Freiwilligenorganisationen

„Alle Freiwilligenorganisationen leisten hervorragende Arbeit“

Wien (OTS/SK) - In der Nationalratsdebatte zum Freiwilligengesetz betonte SPÖ-Abgeordneter Dietmar Keck „die hervorragende Arbeit aller Freiwilligenorganisationen“, also auch Samariterbund, Johanniter, Malteser oder Grünes Kreuz in der aktuellen Krise. Mit dem Gesetz wird der Freiwilligenfonds mit 600.000 aus dem Krisenbewältigungsfonds dotiert. Die SPÖ werde dem Gesetz nicht zustimmen, „weil völlig unklar ist, wer, wie und wann daraus Geld bekommt und was damit gefördert wird“. Im Sozialausschuss habe man dazu keine Auskunft bekommen. „Das sorgt für Verunsicherung bei den Organisationen. Soll damit die Rot-Kreuz-App finanziert werden?“, fragt Keck. ****

Der SPÖ-Abgeordnete wies „die Belehrungen von RegierungsmandatarInnen“ gegenüber der Opposition zurück. Die Regierung sollte lieber für klare Informationen sorgen, was jetzt für Wirtschaftsbetriebe ab 1. Mai gilt, zitierte Keck aus einer E-mail, in der die fehlenden Informationen beklagt werden. (Schluss) up/mp

