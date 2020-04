NEOS zur Verbindung Novomatic und Finanzministerium: Volle Aufklärung im U-Ausschuss

Stephanie Krisper: „Chatprotokolle beweisen, dass Novomatic für das Finanzministerium kritische parlamentarische Anfragen beantwortete.“

Wien (OTS) - In ihrem Verdacht bestätigt sieht sich Stephanie Krisper, NEOS-Fraktionsführerin im U-Ausschuss, nachdem in der Tageszeitung Der Standard Chatprotokolle veröffentlicht worden waren, die nahelegen, dass die Novomatic für das Finanzministerium kritische parlamentarische Anfragen der Opposition beantwortete. „Wir NEOS hatten diesen Verdacht bereits im Frühjahr 2019 öffentlich gemacht, nachdem sich Argumente in einer Anfragebeantwortung durch Finanzminister Löger mit jener in einer Presseaussendung der Novomatic deckten. Nun haben wir den Beweis dafür, dass die Kooperation zwischen Novomatic und dem Finanzministerium in ÖVP-Hand eine inakzeptabel enge ist. Da Löger eine inhaltliche Abstimmung entschieden zurückgewiesen hat, werden wir ihn auch dazu im Untersuchungsausschuss befragen.“



Parlamentarisch betrachtet sind diese Vorgänge vollkommen absurd, betont Krisper. Ein Ministerium, das sich bei der Beantwortung von Anfragen von Unternehmen helfen lässt, ist an sich schon zu kritisieren. Aber wenn sich dann noch das Finanzministerium von einem Glücksspielunternehmen, dessen Gebaren es eigentlich kontrollieren sollte, quasi per ‚Novohelp‘-Hotline Antworten erarbeitet lässt - das sind unfassbare Missstände. „Ich werde künftig bei Anfragen, bei denen ich dubiose Liaisonen vermute, auch abfragen, wer bei der Erarbeitung der Anfragebeantwortung mitgearbeitet hat. Das Ministerium muss diese Frage nicht beantworten, aber es kann - und es sagt wohl etwas aus, wenn es die Beantwortung unterlässt.“



