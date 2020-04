Mit gestärktem Rücken im Home Office

Ein kostenloses Online-Seminar mit der Physiotherapeutin Veronika Winter am 20. Mai 2020.

Wien (OTS) - Ein Gutteil der ÖsterreicherInnen arbeitet derzeit im Home Office. Doch meist sind die behelfsmäßig eingerichteten Arbeitsplätze ergonomisch nicht perfekt. Die Folge sind Rücken- oder Nackenschmerzen, Verspannungen und womöglich chronische Haltungsschäden. Physiotherapeutin Veronika Winter zeigt in einem Live-Video-Workshop, der von der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) organisiert wird, was man dagegen tun kann.

Viele Menschen arbeiten derzeit von zu Hause aus. Das mag verlockend klingen. Doch in Wirklichkeit haben die meisten keinen gut ausgestatteten Arbeitsplatz im so genannten Home Office. Oft müssen der Küchentisch, die Couch oder das Kinderzimmer herhalten – und die sind in der Regel alles andere als ergonomisch gut geeignet.

„Rückenprobleme, Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme und in weiterer Folge Schlafstörungen sind somit vorprogrammiert“, weiß Physiotherapeutin Veronika Winter. Dabei sind diese Leiden ohnehin schon weit verbreitet: 1,8 Millionen ÖsterreicherInnen – also etwa ein Viertel der Bevölkerung – geben laut Statistik Austria an, unter chronischen Kreuzschmerzen oder anderen chronischen Rückenproblemen zu leiden. Und beinahe ein Fünftel der Bevölkerung klagt unter chronischen Nackenschmerzen oder sonstigen chronischen Beschwerden an der Halswirbelsäule.

„Um diese Beschwerden im derzeit verordneten Home Office nicht noch weiter zu verschlimmern, sollte man gezielte Übungen zwischendurch und als Ausgleich machen“, rät daher Expertin Veronika Winter. Welche einfachen Übungen sich dafür eignen, verspannte Muskeln zu lockern und den Rücken zu stärken, zeigt sie in einem Live-Video-Workshop, der von der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze organisiert wird.

Die Teilnahme ist frei! Anmeldung erforderlich.

Richtige Haltung im Home Office

mit Veronika Winter, Physiotherapeutin und Yogalehrerin www.2balance.at

am Mittwoch, dem 20. Mai 2020, um 17:00 Uhr

als Zoom-Videokonferenz



Nähere Infos und Anmeldung unter www.oeggk.at/veranstaltungen, per Mail unter gesellschaft @ oeggk.at oder telefonisch unter T 01 996 80 92. Die Einwahldaten erhalten Interessierte nach der Anmeldung.

Datum: 20.05.2020, 17:00 - 18:00 Uhr

Ort: Zoom-Videokonferenz, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze

Mag. Miriam Eder, MA

PR & Kommunikation

01/ 996 80 92 – 40

eder @ oeggk.at

www.oeggk.at