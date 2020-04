Krismer/Arslan: „Grüne NÖ gehen neue Wege - Grüner Landeskongress erstmals als Briefwahl“

Grüne NÖ: Wahl für Landessprecherin und Landesgeschäftsführer bis 4. Mai offen

St. Pölten (OTS) - Eigentlich hätte kommenden Sonntag der Landeskongress der Grünen Niederösterreich stattfinden sollen. Auf Grund der aktuellen Situation findet dieser nun via Briefwahl per Post statt. Rund 200 Delegierte in ganz Niederösterreich haben ihre Stimmkarten und Unterlagen nun per Post erhalten. Die amtierende Landessprecherin Helga Krismer und Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan stellen sich wieder dem Votum der Delegierten.

Hikmet Arslan: „Eine gesunde Demokratie und eine Partei leben von der Partizipation ihrer BürgerInnen und Mitglieder. Die elementarste Form ist der Wahlakt. Landeskongresse sind im Idealfall Feiertage der Demokratie einer basisdemokratischen Partei. Ein Landeskongress wird zum Gemeinschaftserlebnis. Doch neue Herausforderungen bringen auch neue Methoden und Lösungsansätze. Nun galt es für unseren Landeskongress eine neue Alternative zu finden. Um die Rechte unserer Landeskongress-Delegierten und das höchstmögliche Maß an Transparenz zu gewährleisten, entschlossen wir uns für den Modus der Briefwahl. Zur Wahl stehen der gesamte Landesvorstand und damit auch die Funktion des/der Landesprecher/in sowie LandesgeschäftsführerIn und der Landesschuss, der Rechnungsabschluss sowie Berichte aus dem Landtag, Landesvorstand und Landesschuss “.

Landessprecherin Helga Krismer: „Wir stellen derzeit wegen Corona unter Beweis, welchen Mut wir entwickeln und welche Maßnahmen wir im Stande sind zu realisieren. Eine derartige gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise hat es noch nie gegeben! Daher gibt es nur eine Partei, die fachlich versiert und mutig genug ist, ein Neues Österreich nach Corona zu verwirklichen. Wir wollen raus aus den ausgetrampelten fossilen Pfaden, die uns in die Sackgasse der Klimakrise führen. Nützen wir die Chance, und drücken wir die STOPP Klimakrise Taste! Schaffen wir ein ökosoziales Wirtschaftswunder und ein besseres Leben für sehr viele Menschen und ein Klima, das uns das Überleben ermöglicht.“

„Erstmalig wird ein Landeskongress per Briefwahl abgehalten. Wir haben ein großes Vertrauen in unsere Delegierten, dass sie diese alternative Form der Mitbestimmung und Mitgestaltung der Grünen Partei kräftig unterstützt. Bei der Nationalratswahl im Herbst 2019 haben wir gezeigt, wie wichtig wir Grünen sind. Gemeinsam haben wir in NÖ ein fulminantes Ergebnis erzielt. Erstmals stellen wir 4 Abgeordnete im Nationalrat! Auch unser Landtagsklub leistet enorme Arbeit und bietet der ÖVP-Übermacht in NÖ die Stirn. Mit all den Herausforderungen, aber auch Chancen, die uns begleiten, stehen wir einer Grünen Zukunft in Niederösterreich sehr positiv gegenüber!“, schließen Krismer und Arslan ab.

