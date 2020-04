Peter Haubner: Zurück auf die Erfolgsspur „Made in Austria“

ÖVP-Wirtschaftssprecher: Jeder Betrieb und jeder Arbeitsplatz sind uns ein Herzensanliegen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die österreichische Wirtschaft hat sich immer durch ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Innovationskraft, soziale Kompetenzen und internationale Vernetzung ausgezeichnet. Unser österreichischer Unternehmergeist hat ein gutes Wirtschaftswachstum, Höchstbeschäftigung in den Betrieben, ein gutes soziales Klima und sichere Arbeitskräfte bewirkt. Diesem Erfolgslauf hat die Coronakrise eine kräftige Delle verpasst, sagte ÖVP-Wirtschaftssprecher Abg. Peter Haubner heute, Dienstag, zu Beginn der Aktuellen Stunde im Nationalrat und dankte allen, die durch ihren Einsatz – im eigenen Unternehmen, im Ehrenamt, zu Hause, in der Familie oder am Arbeitsplatz – zur Bewältigung des Ausnahmezustandes beigetragen haben. Für die Aktuelle Stunde hat die ÖVP das Thema „Wirksame Coronahilfe: Absicherung für den Standort, die Unternehmen und die Arbeitsplätze“ gewählt.

„Wir Österreicher haben in allen Krisen der letzten 75 Jahre zusammengehalten“, erinnerte Haubner an den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die Ölkrisen in den 70er Jahren, aber auch an die Finanzkrise 2008/2009. „Was es braucht, sind Zusammenhalt, gemeinsame Lösungen und gut überlegte Einzelmaßnahmen, um die Wirtschaft möglichst breit in ihrer gesamten Form abdecken und unterstützen zu können.“ Durch Einsatz, Glaube und viel Arbeit habe die Bevölkerung die Basis für den heutigen Wohlstand geschaffen.

Für Haubner ist aber auch klar, dass unternehmerische Freiheit die Betriebe beflügelt. „Wenn alles wieder funktioniert, wird sich der Staat wieder auf seine Kernaufgaben zurückziehen.“ In Krisen aber habe der Staat eine zentrale Aufgabe, erinnerte Haubner an die Maßnahmen-Pakete, die die Bundesregierung in Rahmen der Coronakrise geschnürt habe, um möglichst vielen Betrieben und Selbständigen verschiedene, wirksame Formen der Unterstützung zu bieten. „In Summe sind diese Maßnahmen-Pakete 38 Milliarden Euro schwer. Damit sind wir im internationalen Vergleich im Spitzenfeld der Unterstützungsleistungen“, nannte Haubner als Beispiel die Kurzarbeit, das Stundungspaket bei Finanz und Sozialversicherung, die Haftungs- und Garantiepakete.

„Unsere Betriebe brauchen Planungssicherheit und Liquidität. Die Konjunkturpakete werden hier ansetzen“, ist Haubner überzeugt. „Jeder Betrieb, jeder Arbeitsplatz ist uns ein Herzensanliegen. Wir sind tagtäglich im Einsatz, um die Maßnahmen dort, wo nötig, zu adaptieren, wie wir es gerade beim Härtefonds wieder getan haben“, betonte Haubner und dankte der Wirtschaftskammer für die gute Abwicklung.

„Wir haben die Krise bis dato gut gemeistert. Das war durch den guten Mix aus hoher Disziplin der Menschen, unserem guten Gesundheitssystem, den richtigen Entscheidungen der Bundesregierung und den internationalen Erfahrungen möglich. Wir haben ein großes Ziel: wir wollen wieder auf die Erfolgsspur ‚Made in Austria‘ zurückkehren. Dem gilt unser Einsatz und unser Engagement. Daher: Kaufen Sie im Heimatort, machen Sie Urlaub in Österreich. Die österreichische Wirtschaft braucht Sie“, appellierte Haubner an die Bevölkerung in Österreich.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at