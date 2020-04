Studierende bleiben auf Heimplatzkosten sitzen – AK fordert Krisenhilfe über die Heimträger

Linz (OTS) - In der AK Oberösterreich gehen derzeit zahlreiche Anrufe und E-Mails zu den Heimplatzkosten ein. Weil der Hochschulbetrieb wegen der Corona-Krise auf digitale Angebote umgestellt ist, werden viele Heimplätze nicht genutzt. Die Studierenden und ihre Eltern versuchen deshalb, bei den Heimträgern eine Reduktion der Kosten zu erreichen. Doch die Heimträger erklären, dazu aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage zu sein. „Die Risikoabwälzung auf die Studierenden und ihre Eltern ist inakzeptabel“, stellt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer fest. Er fordert aber, dass die Heimträger durch staatliche Krisenhilfe entlastet werden.

Die Hochschulen sind seit Wochen geschlossen, gelehrt wird nur im Netz. Für die meisten Studierenden wäre es sinnlos, ihre Heimplätze zu nutzen. Rein juristisch können die Heime die Mieten aber wie bisher verrechnen. Die Heimträger sind angesichts der Corona-Krise zu keinem Kostennachlass verpflichtet. Ihre Argumentation, dass ein solcher Nachlass für sie kaum finanzierbar wäre oder zu späteren Mieterhöhungen führen müsste, ist nicht von der Hand zu weisen. Vor einem ähnlichen Problem wie die Studierenden stehen auch Schülerinnen und Schüler mit Heimplätzen.

„Es kann aber nicht sein, dass die Letzten – in diesem Fall die jungen Leute und ihre Eltern – die Hunde beißen“, betont AK-Präsident Dr. Kalliauer. „Sie können für die Corona-Krise genau so wenig wie die Heimträger. Deshalb fordern wir, dass die Träger von Studierenden- und Schülerheimen staatliche Krisenhilfe erhalten, und dass diese Krisenhilfe in Form einer weitgehenden Kostenreduktion an die Betroffenen weitergegeben wird! Die Regierung kann das Problem leicht lösen. Und sie sollte es lösen, denn viele Menschen leiden schon genug unter den Krisenfolgen.“





