MORGEN: PK Volkshilfe Sozialbarometer zum Arbeitsmarkt mit überraschenden Ergebnissen

Volkshilfe Sozialbarometer zum Arbeitsmarkt mit überraschenden Ergebnissen

Erich Fenninger präsentiert um 10:00Uhr im Online Raum der Concordia die von SORA durchgeführte repräsentative Umfrage

Wien (OTS) - Vor dem Tag der Arbeitslosen stellt Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, die aktuellen repräsentativen Sozialbarometer-Ergebnisse mit Themenfokus Arbeit vor.



Ist eine bessere Entlohnung im Gesundheitsbereich ein Gebot der Stunde? Wir liefern ein Stimmungsbild. Welchen Mindestlohn findet die österreichische Bevölkerung derzeit angemessen? Und was halten die Menschen vom 12-Stunden-Tag? Erich Fenninger präsentiert diese und andere Antworten der Menschen in unserem Land, liefert die Analysen der Volkshilfe dazu und stellt aktuelle Bezüge zur Corona-Krise her.



Ihr Gesprächspartner

Mag. (FH) Erich Fenninger, DSA, Direktor Volkshilfe Österreich



Die Pressekonferenz wird im Online-Raum der Concordia auf der Plattform “Zoom” durchgeführt. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach der Anmeldung. Bitte um Ihre Anmeldung unter: anmeldung @ concordia.at

29.04.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Datum: 29.04.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Wien, Österreich

