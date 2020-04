together now! The Austrian Soundcloud – 1. Mai 2020, 18.00 Uhr

Wien (OTS) - Gemeinsam Musik erleben und mitmachen – auch in Zeiten der physischen Distanz durch die Coronakrise: Mit „together now! The Austrian Soundcloud“ gibt die mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien gemeinsam mit dem ORF den Menschen in ganz Österreich mit einem virtuellen Konzert die Gelegenheit, ihre Verbundenheit von ihren Fenstern, Balkonen und Wohnzimmern aus musikalisch sicht- und hörbar zu machen. Ganz Österreich ist aufgerufen, am 1. Mai 2020 um 18.00 Uhr Teil einer gigantischen „Klangwolke“ zu werden, mit einem gemeinsamen Programm zu musizieren und zu singen, um ein unüberhörbares Zeichen des Zusammenseins zu setzen.

Aus weit über hundert Homerecordings von Studierenden und Lehrenden der mdw ist in Zusammenarbeit zahlreicher Institute und Einrichtungen der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien eine künstlerisch hochwertige Produktion entstanden, die bei ihrer Ausstrahlung am 1. Mai in ORF III um 18 Uhr zum Mitspielen und Mitsingen einlädt.

Programm

Ouvertüre aus Le Nozze di Figaro von Wolfgang Amadeus Mozart

Day Tripper von den Beatles (Arr. Sebastian Schneider/Steve Sidwell)

Live is Life von Opus (Idee & Projektleitung: Judit Varga für die Klasse Medienkomposition sowie Herbert Pichler, Philipp Sageder, Patrik Thurner & Benjamin Wuthe für das ipop; Orchesterarrangement: Judit Varga nach Christian Kolonovits

Ein Projekt der mdw in Zusammenarbeit von:

Rektorat/Vizerektorat für Internationales und Kunst

Webern Symphonie Orchester der mdw

Institut für Film und Fernsehen – Filmakademie Wien

Institut für Komposition, Elektroakustik und TonmeisterInnen-Ausbildung

AV-Zentrum

Joseph Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik

Institut für Popularmusik - I-pop

Institut für Schauspiel und Schauspielregie - Max Reinhardt Seminar

Mit Unterstützung des ORF (ORF III)



https://mediathek.mdw.ac.at/togethernow

https://www.mdw.ac.at/theaustriansoundcloud/

Datum: 01.05.2020, 18:00 - 18:15 Uhr

Ort: Alle, Österreich

