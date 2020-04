Vermieterakademie Tirol unterstützt Betriebe mit Online-Bildungsangeboten

Die Online-Tools der Vermieterakademie stehen allen Tiroler Vermietern zur Verfügung, die die aktuelle, herausfordernde Zeit zur Weiterbildung nutzen möchten.

Innsbruck (OTS) - Die Vermieterakademie Tirol setzt neben den beliebten Präsenz-Seminaren bereits seit Längerem auf Online-Tools. Im virtuellen Angebot der Vermieterakademie können alle Tiroler Vermieterinnen und Vermieter nunmehr auf ein breites, kostenloses Weiterbildungsangebot zugreifen. Auf https://evermieterakademie.tirol/ stehen Seminarunterlagen zu Präsenzseminaren, Seminarvideos und Videotrainings zur Verfügung, die eine Vielzahl von relevanten Themen abdecken. Inhaltlich sind dabei Aspekte wie Preisgestaltung, Onlinemarketing und die im Vermieteralltag so wichtige Kommunikation mit dem Gast im Vordergrund. Genauere Informationen über Programm, Didaktik und Vortragende beziehen Interessierte ebenfalls über obige Website.



„Mit der von uns entwickelten eVermieterakademie, die seit 2018 im „Echtbetrieb“ läuft, haben wir schon sehr früh auf die Digitalisierung gesetzt. Ein großer Teil der Lerninhalte steht so digital zur Verfügung. Wir hoffen, damit gerade unter den aktuellen Rahmenbedingungen alle Vermieterinnen und Vermieter im Land unterstützen zu können“, so Anton Habicher (Tourismusabteilung Land Tirol). Wer noch kein Login für die Plattform hat, erhält dies über seinen Tourismusverband – alle Tiroler Tourismusverbände sind Partner der Vermieterakademie Tirol.



Mit Hochdruck wird aktuell auch an weiteren Angeboten gearbeitet: Derzeit testen die Verantwortlichen - gemeinsam mit den Vermietercoaches der Tourismusverbände - Webinare zu unterschiedlichen Themen aus dem Bereich der Touristik bzw. der Beherbergungsbranche.



Per Mai 2020 geht nun das umfangreiche Webinarangebot ans Netz. Termine und detaillierte Inhalte zu diesem innovativen Fortbildungsangebot im „virtuellen Seminarraum“ werden in Kürze publiziert. Generell hält Katrin Perktold, die Geschäftsführerin des Verbandes der Tiroler Tourismusverbände, dazu fest: „Wir möchten die Vermieter mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln in dieser herausfordernden Zeit unterstützen, sodass sie in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wieder mit voller Kraft für ihre Gäste da sein können.“

