NEOS Wien/Ottakring: NEOS sammeln Laptops für Schüler_innen

Wien (OTS) - Anfang April startete NEOS Ottakring Bezirkskoordinator Jörg Konrad die Aktion COLLECT FOR FUTURE - Laptops für Schüler_innen. Die Aktion ruft auf, ältere, noch funktionsfähige Laptops zur Verfügung zu stellen oder mit einer Spende den Kauf günstiger, wiederaufbereiteter Geräte zu unterstützen, damit Schüler_innen aus sozial benachteiligten Familien in dieser herausfordernden Zeit am Homeschooling teilnehmen und auch danach bei der weiteren Digitalisierung Schritt halten können.

In Kooperation mit der Plattform 'Computer für Alle' wurden heute die ersten 20 Geräte an Schüler_innen einer Neuen Mittelschule in Ottakring übergeben. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Laptops einen ersten wichtigen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit in dieser Zeit leisten können. Wir werden die Aktion natürlich weiterführen und freuen uns, wenn uns viele Menschen bei der Hilfsaktion unterstützen", so Jörg Konrad

Weitere Infos und Kontaktdaten finden sich unter folgendem Link

Auch NEOS Gemeinderätin und Bildungssprecherin Bettina Emmerling unterstützt die Aktion. "Ich danke Jörg Konrad für seine Initiative, der sich mittlerweile schon mehrere NEOS Bezirksteams angeschlossen haben. Wir wollen damit einen nachhaltigen Beitrag zur Digitalisierung im Bildungsbereich leisten. Gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind hier aufgrund fehlender Hardware oft benachteiligt."

