NEOS Wien/Gara: Solarfreundliche Reform der Bauordnung ist zentrale NEOS Forderung

Stefan Gara: „Solar-Offensive wurde jahrelang von Rot-Grün verzögert!“

Wien (OTS) - Die heute von SPÖ und Grünen angekündigte Reform der Wiener Bauordnung setzt eine langjährige Forderung von NEOS um, so NEOS Wien Klimaschutzsprecher Stefan Gara: „Wir haben eine Reihe von Anträgen für eine solarfreundliche Bauordnung der Stadt Wien eingebracht. Allesamt wurden von Rot-Grün abgelehnt. Aber am Abend wird der Faule fleißig – und so ist angesichts der bevorstehenden Wien-Wahl nun offenbar doch einiges möglich! Vielleicht wäre es an der Zeit, dass fundierte Vorschläge der Opposition nicht von der Wiener Stadtregierung automatisch vom Tisch gewischt werden.“

Gara will sich den Gesetzesentwurf genau anschauen: „Wir werden darauf achten, dass tatsächlich verbindliche Richtlinien für klimafreundliches Bauen in Wien kommen. Dann sind wir gerne bereit, die Regierungsparteien zu unterstützen. Gerade der Ausbau der Solarenergie birgt in unserer Stadt noch riesiges Potential, das bislang ungehoben ist. Eine Solar-Offensive ist zudem ein wichtiger Jobmotor gerade in Zeiten der Corona-Krise.“

