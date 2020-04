75 Jahre Zweite Republik: Die Zukunft Österreichs basiert auf Freiheit, Frieden und Selbstbestimmung

Beate Meinl-Reisinger: „Große Herausforderungen kann man nur gemeinsam lösen, niemals alleine. Freiheit und Europa müssen gestärkt aus dieser Krise herausgehen.“

Wien (OTS) - „75 Jahre Zweite Republik – das ist ein Grund zu feiern. Und unter anderen Umständen hätten wir das auch: Denn wir können stolz darauf sein, was erreicht wurde. Und wir sollten in Dankbarkeit zurückdenken, was seither aufgebaut wurde, welcher Frieden geschaffen wurde und welche Freiheiten errungen wurden“, erklärt NEOS-Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und betont, dass das auch eine gemeinsame Errungenschaft aller europäischen Staaten sei. Die tiefen Gräben nach den beiden Weltkriegen wurden überwunden, die Staaten sind aufeinander zugegangen: wirtschaftlich und gesellschaftlich.



„Große Herausforderungen kann man nur gemeinsam lösen, niemals alleine. Und das gilt heute mehr denn je. Zweifelsohne ist diese Krise eine Zäsur in einem Ausmaß, das wir so nicht erwartet haben – und dessen letztgültige Dimension wir noch gar nicht erfassen können. Gerade in diesen Zeiten müssen wir sehr genau darauf achten, unsere Europäischen Grundfreiheiten, die tragenden Säulen unseres europäischen Zusammenhalts, zu bewahren. Freiheit und Europa müssen gestärkt aus dieser Krise herausgehen“, so Meinl-Reisinger weiter.

In den vergangenen Wochen haben wir aus guten Gründen unsere hart erkämpfte Freiheit befristet aufgegeben oder zumindest stark eingeschränkt. „Für die Zukunft gilt: Für die Rückgewinnung dieser Freiheiten werden wir weiter kämpfen. Die Zukunft Österreichs ist eine Zukunft, die auf Freiheit, Frieden und Selbstbestimmung pocht. Die Zukunft Österreichs muss auch auf Verlässlichkeit und Vertrauen basieren – niemals auf Angst. Sie muss auf mehr Liberalismus basieren, nicht auf Illiberalitiät und Autoritarismus. Und die Zukunft Österreichs muss auf transparenten Informationen basieren, jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen – und nicht auf Basis von Amtsverschiegenheit und der Politik von Angst“, so Meinl-Reisinger abschließend.

