„ORF III Kulturdienstag“: „Fernsehen zum Gernsehen“ mit Hohenlohe und Trenkwitz, Lacina und Liessmann in „erLesen“

Außerdem: Nationalratssitzung in „Politik live“, „Erbe Österreich“-Doppel

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 28. April 2020, überträgt ORF III Kultur und Information ab 9.05 Uhr die Sitzung des Nationalrats live. Auf der Agenda steht das nächste Gesetzespaket zur Bewältigung der Corona-Krise. Neben der gesetzlichen Regelung für die Risikogruppen sind u. a. Erleichterungen bei Krankengeld und Familienbeihilfe geplant. Der Familienhärtefonds wird auf 60 Millionen Euro verdoppelt. Zusätzlich will man ein finanzielles Abrutschen in die Notstandshilfe befristet verhindern, Arbeitslose sollen mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Ein weiteres COVID-19-Gesetz bringt die rechtliche Grundlage für Screening-Programme und die Möglichkeit, die Abhaltung von Veranstaltungen an Auflagen zu knüpfen. Für ORF III kommentieren Christine Mayer-Bohusch und Michael Weiß, ORF 2 überträgt parallel bis 13.00 Uhr, kommentiert von Fritz Jungmayr.

Der „ORF III Kulturdienstag“ präsentiert im Hautabend zunächst im Rahmen der Reihe „Erbe Österreich“ zwei Dokumentationen über die Freizeitgestaltung der Österreicherinnen und Österreicher von anno dazumal bis heute. Auf „A fesche Wienerwald-Partie – Die Geburt eines Sehnsuchtsortes“ (20.15 Uhr) folgt ein Blick in den„Lebensraum Strombäder“ (21.05 Uhr).

Um 21.55 Uhr präsentieren Karl Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz erstmals „Fernsehen zum Gernsehen“. Darin lässt das kongeniale Duo die Höhepunkte und Hoppalas aus 65 Jahren Fernsehgeschichte Revue passieren. Von großen Shows über Kabarett bis zu skurrilen Sportkommentaren – das ORF-Archiv ist reich an Clips mit hohem Schau- und Erinnerungswert.

Wird COVID-19 unser Leben nachhaltig verändern? Und ist der Mensch lernfähig und bereit, auf erlangten Komfort zu verzichten? Für Antworten auf diese und andere Fragen bittet Heinz Sichrovsky um 22.30 Uhr in einer neuen „erLesen“-Ausgabe Philosophin Katharina Lacina und – zugeschaltet per Video – Philosoph Konrad Paul Liessmann zum Gespräch.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at