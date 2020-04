SPÖ Kärnten - 1. Mai digital

Sucher: Die SPÖ Kärnten hat ein digitales Programm erstellt, um den Tag der Arbeit zu feiern - Fixpunkt: die Rede von LH Peter Kaiser zum 1. Mai und „Lied der Arbeit“ by Matakustix

Klagenfurt (OTS) - Gerade die derzeitige Ausnahmesituation fordert das Bekenntnis zu sozialdemokratischen Werten und Idealen, fordert auch die Erinnerung an den historisch gewachsenen Auftrag des 1. Mai. Die SPÖ Kärnten veranstaltet deshalb, mit Start 10 Uhr, live auf https://kaernten.spoe.at/1mai sowie via Facebook und SPÖ Kärnten App, ein digitales Programm zum 1. Mai 2020 und lädt herzlich dazu ein - zumindest gemeinsam an den Bildschirmen, den Tag der Arbeit zu feiern.

„Von historischen Hintergründen zur Bedeutung des Tages, Einschaltungen zu Kärntner SPÖ BürgermeisterInnen und einer Schaltung zur Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner - bis zur neuen und modernen Matakustix - Interpretation des „Lied der Arbeit“ und einer Spezialausgabe „Rotes Kino“ mit dem Film „Freundschaft " - wir haben ein breites Programm auf die Füße gestellt, um nicht nur die politische, sondern auch die gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung dieses Tages wieder zu geben“, so umreißt SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher das Programm zum 1. Mai 2020.

Im Mittelpunkt des Tages steht natürlich die Rede von SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzenden LH Peter Kaiser, der sich per Videostream an die Kärntnerinnen und Kärntner wendet, um gemeinsam mit ihnen, die Feiern zum Tag der Arbeit zu begehen. Ein 1. Mai im Zeichen des Umbruches und der Renaissance sozialdemokratischer Werte und Ideen, ein 1. Mai auch im Auftrag einer kritischen und wachsamen Demokratie.

„Darüber hinaus werden die TeilnehmerInnen des Kreativ-Wettbewerbs zum 1. Mai prämiert. Wir wollten ganz bewusst Akzente setzen, die unterhalten und ein wenig Kurzweile in den Alltag im Ausnahmezustand bringen. Die vielen kreativen Ideen, die uns erreichen, beweisen einmal mehr das ungebrochene Durchhaltevermögen der Kärntnerinnen und Kärntner, sind aber auch eine spannende aktuelle Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Tages der Arbeit“, so Sucher.

Mit Spannung erwartet wird auch die Ziehung beim diesjährigen Gewinnspiel. Hauptpreis: 1 Jahr kostenlos einen Opel Grandland X benutzen. Die Teilnahme ist noch möglich, einfach unter https://kaernten.spoe.at/1mai anmelden, die Ziehung wird am 1. Mai durch LH Kaiser vorgenommen. Unter https://kaernten.spoe.at/1mai sind auch sämtliche aktualisierten Programmpunkte und -zeiten abrufbar.

„Auch wenn wir den 1. Mai nicht in gewohnter Form begehen können, wir zeigen, dass uns nichts aus der Bahn werfen kann, nicht einmal dieser Virus. Die Sozialdemokratie ist das wirksamste Mittel, die beste Medizin für eine gesunde Zukunft – so oder so!“, so Sucher, der abschließend ergänzt: „Die sozialdemokratischen Grundwerte sind moderner und wichtiger denn je - wir werden auch in Zukunft Garant für Freiheit, Chancengleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sein!“

https://kaernten.spoe.at/1mai

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.