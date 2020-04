Ermittlungserfolg des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord

Vorfallszeit: 24.04.2020, Vorfallsort: 21., Floridsdorf / 22., Donaustadt / Niederösterreich

Wien (OTS) - Nach akribischen Ermittlungen der Beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, Gruppe Lochmahr, konnten zwei Personen nach dem Verdacht des Suchtmittelhandels festgenommen werden. Die Ermittler kamen zwei Tatverdächtigen, die eine Cannabis-Aufzuchtanlage in Niederösterreich betrieben hatten, auf die Schliche.

Die Ermittler des LKA Wien, Außenstelle Nord, führten mit Unterstützung der WEGA und der Staatsanwaltschaft Korneuburg am 24.04.2020 je zwei Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich gleichzeitig durch.

Dabei gelang es den Kriminalisten zwei mutmaßliche Suchtmittelhändler festzunehmen. In Wien-Floridsdorf wurde ein 29-jähriger und in Wien-Donaustadt ein 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. In Niederösterreich konnte zudem eine Indoor-Aufzuchtanlage ausgehoben werden. Bei den Hausdurchsuchungen konnten die Kriminalisten

über drei Kilogramm Cannabiskraut

36 Cannabispflanzen in Vollblüte

Plantagenequipment

€8.500,- Bargeld sowie

mehrere Testosteronampullen

sicherstellen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürften die beiden österreichischen Staatsbürger ein Haus in Niederösterreich für die Aufzucht der Suchtmittel angemietet haben. Beide Personen wurden in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstell Nord, sind noch nicht abgeschlossen.

