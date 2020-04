WorldMediaFestivals: Auszeichnung für „Museum AHA“

„intermedia-globe Silver“-Award für „OKIDOKI“-Wissensformat

Wien (OTS) - Auszeichnung für „OKIDOKI“: Bei den WorldMediaFestivals 2020 wurde wieder eine ORF-Produktion ausgezeichnet. In der Kategorie „Entertainment: Children/Youth Special“ ging der „intermedia-globe Silver“-Award an die ORF-Wissenssendung „Museum AHA“, in der seit September 2019 in ORF 1 Schulkinder spielerisch und unterhaltsam faszinierende Gegenstände aus vielen Bereichen wie Kunst, Geschichte, Musik, Technik oder Natur kennenlernen und spannende Geschichten darüber erfahren. Nach „Trickfabrik“, „7 Wunder“, „ABC Bär“, „Knall genial“, „Tolle Tiere“ und „Schmatzo – Kochen mit WOW“ ist dies bereits die siebente Auszeichnung für ein ORF-Kinderformat bei den WorldMediaFestivals.

„Museum AHA“ immer samstags um 8.45 Uhr in ORF 1

Im „OKIDOKI“-Wissensformat begeben sich Thomas Brezina und die Punk-Mumie Ramfetz auf die Suche nach faszinierenden und kuriosen Dingen und stellen in jeder Folge fünf Museumsgegenstände mit einer außergewöhnlichen Geschichte vor. Dabei haben sich zwei Fälschungen eingeschlichen und die Kinder werden angeregt zu erraten, welcher Gegenstand nicht echt ist. Die zu entdeckenden Gegenstände befinden sich in neun Sälen, die thematisch den Rahmen bilden: Saal der seltsamen Sachen, Saal der Kunst, Natur, Tiere, Vergangenheit, Technik, Musik, Bücher und das Küchenlabor. Die fantasievoll gemalten Museumsräume bilden durch Rückprojektion im Studio die Kulisse für „Museum AHA“. Animierte Figuren der Ausstellungsräume reagieren auf die Spielszenen. An der Seite von Thomas Brezina ist die Punk-Mumie Ramfetz, die durch Motion-Capturing lebendig wird. Bei dieser Technik werden die Bewegungen eines Menschen, in diesem Fall des Puppenspielers, mit Tracking-Markern abgenommen und auf die 3D-animierte Figur übertragen. Dadurch wirken die Bewegungen besonders realistisch.

Die Sendung ist eine Produktion des ORF in Zusammenarbeit mit dem ZDF, hergestellt von Tower10 KidsTV.

