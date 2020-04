Karl Ploberger präsentiert: „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“

Ein TV-Streifzug durch die Gartenpracht aller neun Bundesländer

Wien (OTS) - Vom Neusiedler See bis zum Bodensee – Karl Ploberger präsentiert „Das Paradies daheim – Die schönsten Gärten Österreichs“. Der Biogärtner der Nation meldet sich am Dienstag, dem 28. April 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 aus seinem Privatgarten in Seewalchen am Attersee in Oberösterreich und zeigt in neun Gartenporträts aus allen Bundesländern die Vielfalt der grünen Oasen unseres Landes. Das Spektrum reicht vom bodenständigen Bauerngarten über opulente Rosengärten bis hin zu weitflächig gestalteten Gärten im alpinen Bereich. In der Gartendoku gibt es außerdem allerlei Wissenswertes rund um Gartenkultur und Gartenpflege vom Pflanzenflüsterer Karl Ploberger.

Noch mehr heimischer Garten- und Naturgenuss in ORF 2 mit „Universum:

Im Reich der wilden Bienen“ und „Österreich blüht auf“

Sie sorgen dafür, dass das natürliche Gleichgewicht erhalten bleibt und dass die Gärten ihre volle Pracht entwickeln: die Bienen. Die „Universum“-Dokumentation „Im Reich der wilden Bienen“ zeigt am Dienstag, dem 5. Mai, um 20.15 Uhr in ORF 2 die große Vielfalt der heimischen Wildbienen, dazu spannende Kämpfe und fantastische Bauwerke. Gartenfreunde kommen außerdem am Samstag, dem 13. Juni, um 20.15 Uhr voll auf ihre Kosten: Dann präsentiert Karl Ploberger gemeinsam mit Nina Kraft „Österreich blüht auf“ – die neue Gartenshow. Die beiden melden sich gemeinsam mit zahlreichen Expertinnen und Experten sowie musikalischen Gästen – wie Die Seer, Nik P., Alexander Eder, Semino Rossi, Die Mayerin, Matakustix, Die Hollerstauden und Melissa Naschenweng – aus den Kittenberger Erlebnisgärten und präsentieren einen ebenso unterhaltsamen wie informativen Abend, der ganz im Zeichen der heimischen Blütenpracht und Musik steht.

Die neun Gärten aus den österreichischen Bundesländern:

Wien: „Ein herbstliches Farben-Paradies in der Vorstadt“

Christa Velechovsky hat sich im 23. Bezirk in Wien auf einem ehemaligen Weingarten ihr Gartenparadies geschaffen, das vor allem durch die imposanten Farbspiele im Herbst seine Reize hat. Seit 20 Jahren arbeitet sie an einer Mischung aus „Wien-Vorstadt mit etwas Japan-Touch“ und hat ihren Garten auf drei Säulen aufgebaut:

winterharte Hecken, Steine und Wasser.

Niederösterreich: „Tierische Idylle im Weinviertler Bauerngarten"

Gemüsegarten, Staudenbeete, Obstbäume, Hühner und Enten – einen idyllischen Weinviertler Bauerngarten hat die Niederösterreicherin Brigitte Parbus in Wolfpassing angelegt. Die leidenschaftliche Hobby-Gärtnerin legt großen Wert auf Buntheit und Vielfalt und gärtnert „aus dem Bauch heraus".

Burgenland: „Vom Bahndamm zum Traum-Cottage-Garten“

Maria Sommeregger freut sich jeden Tag aufs Neue, dass es ihr gelungen ist, aus einer Wildnis, einem ehemaligen Bahndamm, Auwald und Sumpf, ihren jetzigen Traumgarten zu zaubern. Alle Familienmitglieder haben ihre Spuren im Garten hinterlassen und ihre Ideen miteingebracht. Jetzt ist die grüne Oase zum Familientreffpunkt geworden. Im Stil eines englischen Cottage-Gartens mit vielen Gartenräumen angelegt, sticht besonders der opulente Rosengarten hervor.

Oberösterreich: „Blütenduft und Farbenrausch – Ein bunter Frühlingsgarten“

Ein schier endloses, buntes Tulpenmeer – das ist nur eines der Highlights in Magdalena Brückls Garten. In Sattledt in Oberösterreich hat sich die Pflanzensammlerin, wie sich selbst bezeichnet, eine grüne Wohlfühloase geschaffen. Zwiebelpflanzen im Frühling haben es ihr besonders angetan, genauso wie außergewöhnliche Stauden. Von ihren Gartenreisen in den unterschiedlichsten Ländern bringt sie deshalb immer wieder Pflanzenraritäten mit nach Hause.

Salzburg: „Wassergarten mit atemberaubender Bergkulisse"

Verschlungene Naturwege, ein bewohnter Schwimmteich voller Fische und Schildkröten sowie ein Herz für selbstgestaltete Details – Elke Riedlsperger gibt Einblicke in ihren Wohlfühlgarten im Salzburger Leogang mit atemberaubender Bergkulisse. 700 Quadratmeter gelebtes und belebtes Grün, ständig verändert und durch weitere Blumen und liebevolle Gartendekorationen ergänzt.

Tirol: „Kräuter- und Heilgarten mit einer Prise Exotik mitten in den Alpen“

In Reith im Alpbachtal befindet sich dieser alpine Erholungsgarten. Kräuter, Gemüse, Sträucher und Bäume – viele der rund 300 Pflanzen, die im naturkundlichen Werk von Hildegard von Bingen beschrieben werden, haben in diesem Heilgarten Platz gefunden. Für eine Prise exotisches Flair sorgt ein Feigenbaum, der hier auf 600 Metern Seehöhe gedeiht. Katharina Hechenberger, Bäuerin und Obfrau des „St. Hildegard Vereins“, ist die gute Seele des Gartens.

Vorarlberg: „Üppiges Staudenparadies gepaart mit historischen Rosen im Naturgarten“

Im Westen Österreichs hat das Ehepaar Irmgard und Ewald Hensler einen üppig blühenden Staudengarten gestaltet. Außerdem bietet der 1.000 Quadratmeter große Garten eine Sammlung von 50 historischen Rosen. Die Aufgaben sind genau aufgeteilt: Irmgard ist die Stauden- und Ewald der Rosenexperte.

Steiermark: „Leidenschaft und Liebe im traumhaften Exotengarten“ Eine sonnenverwöhnte Palmenterrasse und eine außergewöhnliche Artenvielfalt, inklusive essbaren Schätzen wie Granatäpfeln, Oliven und Feigen. Viele botanische Raritäten hat Bernhard Strohmaiers Exoten-Garten in der Steiermark zu bieten. Hier wachsen Palmen, Yuccas und Kakteen ausgepflanzt. Was mit grünen Urlaubsmitbringseln begonnen hat, ist nun ein richtiges Paradies geworden.

Kärnten: „Bunte Gemüse- und Kräuter-Vielfalt im Gartenparadies"

Einen wunderschönen Blumengarten, einen würzigen Kräutergarten und einen bunten Gemüsegarten – Maria Maiers idyllisches Gartenparadies hat viel zu bieten. In St. Stefan bei Friesach in Kärnten erstreckt sich dieses private, 2.500 Quadratmeter große Erholungsgebiet. Kräuter unkonventionell auf der Baumscheibe gepflanzt, schmackhafte Beeren und herrliches Gemüse kultiviert Maria Maier, die sich selbst als Gärtnerin mit Leib und Seele bezeichnet.

