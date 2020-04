„Gut allein sein“: Neues „kreuz und quer“ dokumentiert, wie Mönche Einsamkeit und Isolation bewältigen

Wien (OTS) - Im Stift Sankt Lambrecht in der Steiermark ist heuer – unter dem Eindruck der Corona-Krise – alles anders als sonst im Frühling: keine öffentlichen Messen, keine Besucher/innen. Es ist noch stiller. Ein Geheimnis der Benediktinermönche gegen Einsamkeit ist der klar strukturierte Tagesablauf. Das zweite aber ist das individuelle, oft harte innere Ringen, im vielen Alleinsein nicht einsam zu werden. Die Geschichten der Mönche zeigen, wie auch schwierige Situationen des Alleinseins manchmal in gute, segensreiche Zeiten verwandelt werden können. „kreuz und quer“ zeigt dazu am Dienstag, dem 28. April 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 Waltraud Paschingers neue Doku „Gut allein sein“. Um 23.05 folgt die Dokumentation „Liebe ist nichts für Feiglinge“ von Michael Cencig und Birgit Foerster.

„Gut allein sein“ – Ein Film von Waltraud Paschinger

„Was macht einen Mönch aus? Es ist einer, der Einsamkeit als Segen erleben kann, nicht als Isolation, sondern als Chance“, ist Otto Strohmaier, der ehemalige Abt von St. Lambrecht, überzeugt. Aber der Weg dorthin ist mit Angst und Zweifeln gepflastert. Seit zwei Monaten ist das Leben ein anderes und für viele, die die Zeit in COVID-19-Quarantäne verbringen oder krank sind, ist es sehr einsam. Regisseurin Waltraud Paschinger ist für „kreuz und quer“ der Frage nachgegangen, ob man von Mönchen etwas über die Bewältigung von Einsamkeit und Isolation erfahren kann.

Auch für die Benediktinermönche, die das altehrwürdige Stift verwalten, ist diese Situation neu. Doch ihr klar geregelter, immer gleicher Tagesablauf aus beten und arbeiten vermittelt auf den ersten Blick das Gefühl, hier sei alles unverändert und schmerzende Einsamkeit nur eine weit entfernte Randerscheinung. Ein klar strukturierter Tagesablauf scheint das eine Geheimnis gegen Einsamkeit zu sein, aber das zweite ist ein individueller Kampf, denn Einsamkeit ist nicht „allein zu sein, sondern allein gelassen zu sein – von Gott und/oder allen anderen verlassen zu sein“. Es sind keine Besser-Leben-Tipps, die die Mönche geben. Es sind ihre Geschichten von einsamen Entscheidungen, Kreativität als Ventil oder unendlicher Einsamkeit mitten unter Menschen, ihre Schlüsse daraus und ihre Lebensweisheiten, die berühren. „Natürlich hilft der Glaube. Aber Gott kommt nicht auf Knopfdruck, er lässt sich nicht ,herbeamen‘, wann immer man ihn gerade braucht“. Einsamkeit zu bewältigen ist Arbeit. Sie führt in die Untiefen der Seele. Sie zuzulassen kann den Blick für neue Möglichkeiten eröffnen. Wenn man die Beschallung von außen durch andere einmal abschaltet, gezwungen oder freiwillig, lernt man sich selbst neu kennen und vielleicht auch mögen. Inmitten der monumentalen Gemäuer des Stiftes St. Lambrecht, inmitten seiner verborgenen Gärten, seiner geheimnisvollen Bibliothek und seiner prunkvollen Räume, wandelt sich Einsamkeit Schritt für Schritt zu einer Chance.

„Liebe ist nichts für Feiglinge“ – Ein Film von Michael Cencig und Birgit Foerster

Wenn zwei Menschen sich dazu entschließen, den Rest ihres Lebens gemeinsam zu verbringen, ist selten vorhersehbar, welche Schwierigkeiten und Hindernisse auf sie zukommen werden. Und im Rückblick fragt man sich bisweilen, wie diese Schwierigkeiten und Hindernisse gemeistert wurden. In der Dokumentation „Liebe ist nichts für Feiglinge“ (23.05 Uhr) hören Michael Cencig und Birgit Foerster fünf Paaren dabei zu, wie sie sich solche(n) Fragen stellen.

