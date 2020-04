„Play it Cool“: der „Ö1 Jazztag“ am 30. April

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 30. April – dem International Jazz Day – findet der „Ö1 Jazztag“ statt. Von „Ausgewählt“ über „Punkt eins“ und die „Ö1 Kinderuni“ bis zur „Ö1 Jazznacht“ – einen Tag lang fokussieren alle Musik- und zahlreiche Wortsendungen auf die unterschiedlichsten Aspekte des Jazz. Das Programm im Detail ist abrufbar unter http://oe1.orf.at/jazztag.

Anlässlich des heuer zum neunten Mal stattfindenden International Jazz Day der UNESCO am 30. April widmet Ö1 dieser vielfältigen Musik den „Ö1 Jazztag“. Beginnend in der „Ö1 Klassiknacht“ (1.03 Uhr) gibt es weitere Jazzbezüge dann auch in „Guten Morgen Österreich“ (5.03 Uhr), „Leporello“ (7.52 Uhr) und im „Pasticcio“ (8.20 Uhr).

„Monks Casino – Jazzstandards im Realisations-/Interpretationsvergleich“ sind in „Ausgewählt“ (10.05 Uhr) zu hören, „Des Cis“ (11.30 Uhr) stellt Luisa Imordes CD „Moon Rainbow“ vor. Zu „Faszination Improvisation: Über die hohe Kunst des spontanen Spiels – nicht nur im Jazz“ diskutieren in „Punkt eins“ Neuropsychologin Annerose Engel (Universitätsklinikum Leipzig, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig) und Jazzgitarrist Diknu Schneeberger bei Barbara Zeithammer. Diknu Schneeberger wurde schon als 16-jähriger als „absolutes Ausnahmetalent“ gefeiert, damals spielte er gerade einmal zwei Jahre Gitarre. Mittlerweile hat er mehr als sein halbes Leben mit dem Instrument und dem Gipsy Jazz verbracht. Ihre Leidenschaft für Musik, das Hören und Spielen, hat die Neuropsychologin und Hirnforscherin Annerose Engel zu einem ihrer Forschungsschwerpunkte gebracht: der Neurowissenschaft der Musik. Sie hat unter anderem die Wahrnehmung von Jazzimprovisationen erforscht.

Unter dem Titel „Selten ‚fifty-fifty‘: Die von der Opernbühne auf Gastspiel im Jazzkeller“ stellt „Stimmen hören“ (14.05 Uhr) Sänger/innen vor, die in beiden Genres zuhause sind. Etwa Eileen Farrell, mit einer „großen“ Sopranstimme begabt, die am klassischen Sektor kaum Grenzen kannte, war sie in gleicher Weise zuhause bei George Gershwin, Duke Ellington, Jerome Kern - und hatte dafür auch die perfekte „jazzige“ Singweise. Ein „fifty-fifty“-, ein „Sowohl-als-auch“-Phänomen, wie es nicht so leicht ein zweites Mal zu finden ist. Ein weiteres Beispiel ist Thomas Quasthoff, der geradezu zwei sängerische Physiognomien ausgebildet hat: die eine für Bach, Wolf, Mahler, die andere für den Jazz.

Danach stellt „Moment – Leben Heute“ (15.30 Uhr) in der Reihe „Wie wir zusammenkamen“ das Jazzmusikerpaar Michaela Rabitsch und Robert Pawlik vor und in der „Ö1 Kinderuni“ (16.40 Uhr) fragen die Kinderreporter/innen den Schlagzeuger und Gitarristen Saša Nikolić „Ist der Jazz blau?“. „Digital.Leben“ (16.55 Uhr) beschäftigt sich mit „Jazz als Stiefkind des Streaming-Business“ und ab 17.30 Uhr steht Duke Ellingtons Klassiker „Mood Indigo“ im Mittelpunkt der „Spielräume“. In „On stage Spezial“ (19.30 Uhr) ist die umjubelte Premiere von Christian Muthspiels mit vielen jungen österreichischen Talenten bestücktem Orjazztra Vienna beim Jazzfestival Saalfelden 2019 zu hören und Tenorsaxofonist Binker Golding, einer der Shootingstars der jungen Londoner Jazzszene, ist mit Aufnahmen im gefeierten Duo Binker & Moses sowie mit seinem neu formierten Quartett zu erleben. In „Zeit-Ton“ (23.03 Uhr) steht eine Aufnahme der NOWJazz Session mit Rdeča Raketa und Billy Roisz im Rahmen der Donaueschinger Musiktage 2019 auf dem Programm und in der „Ö1-Jazznacht“ spricht der Kabarettist, Religionslehrer und passionierte E-Bassist Stefan Haider über seine Programme, die sich mit Herzensbildung, aber auch mit Free Jazz auseinandersetzen. Der Konzertmitschnitt stammt aus dem Linzer Brucknerhaus, wo der norwegische Saxofonistenvirtuose Marius Neset mit seinem Quintett (inklusive Pianist Ivo Neame und Vibrafonist Jim Hart) 2019 groß aufspielte und das Publikum begeisterte. Das Programm im Detail ist abrufbar unter http://oe1.orf.at/jazztag.

