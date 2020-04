OneClick Light – AutoScout24 macht Online-Kauf von Fahrzeugen einfacher

Geprüfte Kaufanfragen schaffen Vorteil für Händler und Kunden - Corona-Unterstützung für Händler durch kostenfreie Nutzung von AutoScout24 OneClick Light

Wien (OTS) - Das Online-Portal AutoScout24.at bringt mit OneClick Light einen neuartigen Service auf den Markt, der den ersten Schritt in Richtung Onlinekauf von Fahrzeugen ermöglicht. Nutzer können sich ab sofort ihr Wunschmodell online aussuchen und bequem nach Hause liefern lassen. Damit steht dem Autokauf auch in Zeiten der „neuen Normalität“ nichts mehr im Weg. AutoScout24 bringt als erstes Fahrzeugportal in Österreich einen zentralen Teil des Verkaufsprozess ins Netz und unterstützt die Händler, ihr Business weiterlaufen zu lassen.

Das neue Traumauto bequem von der Couch aus reservieren

Über AutoScout24 OneClick Light können alle, die sich aktuell für ein Auto interessieren, bei den teilnehmenden Händlern sowohl für Neu- als auch Gebrauchtwagen online eine Kaufanfrage stellen. Dabei gibt es keinerlei Einschränkungen, was Marke, Modell oder Preisklasse betrifft. Interessenten, die ein passendes Fahrzeug gefunden haben, klicken auf den neuen Link „Zur Kaufanfrage“. Anschließend geben sie alle für die Reservierung nötigen Daten online ein und wählen zusätzliche Leistungen aus, wie zum Beispiel Leasing, Lieferung oder Inzahlungnahme eines alten Fahrzeugs. Anschließend nimmt der AutoScout24 Berater Kontakt mit dem Käufer auf und leitet alle qualifizierten Anfragen an die Händler weiter. Ist das gewünschte Gefährt verfügbar, erfolgt die unverbindliche Reservierung und der Kunde ist seinem Traumauto bequem von der Couch aus einen Schritt näher gerückt. Details zum Kaufvertrag, Bezahlung und Übergabe machen sich Händler und der neue Autobesitzer direkt aus.

Einstieg in den Online-Autohandel

„Wir möchten Kunden und Händlern in der derzeitigen Ausnahmesituation den Fahrzeugverkauf weiterhin ermöglichen und haben deswegen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihnen aktuell jene Produkte kostenfrei zur Verfügung stellen zu können, die sie bei der Digitalisierung ihrer Verkaufsprozesse unterstützen“, erklärt Jochen Jakopitsch von AutoScout24.

Um den Händlern den Einstieg auch praktisch zu erleichtern, hat AutoScout24 zusätzlich ein erklärendes How-To-Video kreiert, in denen der neue Service einfach und anschaulich dargestellt wird.

Virtuelle Besichtigungen immer wichtiger

Der Online-Kauf eines Autos ist für 41 Prozent Österreicherinnen und Österreicher* sehr gut vorstellbar und trifft damit den Nerv der Zeit. 4 von 10 Österreichern würden ein Auto per Mausklick online kaufen und vor der eigenen Haustüre in Empfang zu nehmen. Jeder Zweite aus der Generation unter 30 Jahren ist gegenüber dem Online-Autokauf überdurchschnittlich offen, aber auch bei den 50- bis 65-Jährigen würden es 38 Prozent durchaus ausprobieren.

Über AutoScout24 und gebrauchtwagen.at

AutoScout24 ist mit über 2 Mio. Fahrzeug-Inseraten und mehr als 43.000 Händlerkunden europaweit der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen finden, finanzieren, kaufen, abonnieren und verkaufen. In Österreich ist gebrauchtwagen.at seit 2017 Teil des Unternehmens. Die beiden Portale verzeichnen in Österreich rund 8 Millionen Besuche*) pro Monat, ihre Nutzer können unter rund 150.000 Angeboten wählen. Weitere Informationen finden Sie unter autoscout24.at und gebrauchtwagen.at

*) Google Analytics Daten Durchschnitt 2019

* Die Innofact AG hat 500 österreichische Autofahrer/innen im März 2020 online dazu bevölkerungsrepräsentativ befragt.

